​Суд обрав запобіжний захід офіцеру, який подарував гранати помічнику Залужного, - "УП"

Розгляд апеляції відбувся 4 грудня. За його результатами Тімченку обрано запобіжний захід у виді особистого зобов'язання.

Суд обрав запобіжний захід у виді особистого зобов'язання офіцеру з апарату головнокомандувача ЗСУ Олегу Тімченку, який подарував гранати помічникові Валерія Залужного Геннадію Частякову, що призвело до його загибелі.

Про це повідомила "Українська правда" із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

"Розгляд апеляції відбувся 4 грудня. За результатами розгляду фігуранту обрано запобіжний захід у виді особистого зобов'язання", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 9 листопада Печерський райсуд Києва не обрав запобіжний захід Тімченку. Спецпрокуратура заявила, що оскаржуватиме ухвалу суду.

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