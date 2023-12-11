​Суд обрав запобіжний захід офіцеру, який подарував гранати помічнику Залужного, - "УП"

Суд обрав запобіжний захід у виді особистого зобов'язання офіцеру з апарату головнокомандувача ЗСУ Олегу Тімченку, який подарував гранати помічникові Валерія Залужного Геннадію Частякову, що призвело до його загибелі.
Про це повідомила "Українська правда" із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.
"Розгляд апеляції відбувся 4 грудня. За результатами розгляду фігуранту обрано запобіжний захід у виді особистого зобов'язання", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, 9 листопада Печерський райсуд Києва не обрав запобіжний захід Тімченку. Спецпрокуратура заявила, що оскаржуватиме ухвалу суду.
Як загинув Чистяков
- Трагедія сталася 6 листопада. Майор Частяков святкував день народження у родинному колі. В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У результаті Частяков загинув. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що гранату загиблому подарував його колега. Офіс генпрокурора визначив підслідність у цьому кримінальному провадженні за Державним бюро розслідування.
- 9 листопада ДБР повідомило про підозру Тіменку у придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.
- ДБР вважає нещасний випадок основною версією. Серед інших версій - вбивство на замовлення російських спецслужб, вбивство на ґрунті неприязних відносин та спроба вбивства спецслужбами РФ іншого офіцера ЗСУ.