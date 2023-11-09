Суд не обрав запобіжний захід офіцеру, який подарував гранати помічнику Залужного, – "Суспільне"

Сьогодні, 9 листопада, у Печерському суді Києва пройшло засідання, де мали обрати запобіжний захід офіцеру, який подарував гранати помічникові Залужного Геннадію Частякову. Запобіжний захід підозрюваному не обрали.

Про це повідомляє “Суспільне” із посиланням на джерела.

Прокуратура наполягає на домашньому арешті для фігуранта. Підозрюваний, згідно з джерелами, — полковник Андрій Тімченко.

Суддя згодом не задовольнила клопотання про домашній арешт. Як повідомила кореспондентка Суспільного, підозрюваний не коментував питання про те, звідки у нього гранати. Його адвокат сказав, що офіцер нічого не коментуватиме, доки триває слідство. Журналістам заборонили знімати судове засідання.

Статус підозрюваного для чоловіка залишається чинним. В суді “Суспільному” пояснили: якщо слідчі оголосять нову підозру, тоді судді знову зможуть розглянути можливість обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, ДБР повідомило про підозру офіцеру, який подарував гранати помічнику Залужного. Офіцеру повідомлено про підозру у придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

ДБР вважає нещасний випадок основною версією загибелі помічника Залужного. Серед інших версій - вбивство на замовлення російських спецслужб, вбивство на ґрунті неприязних відносин та спроба вбивства спецслужбами РФ іншого офіцера ЗСУ.

Зазначимо, що трагедія сталася 6 листопада. Майор святкував день народження у родинному колі. В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У результаті Частяков загинув. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що гранату загиблому подарував його колега.