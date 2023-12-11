​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО

Дмитро Лунін очолював ОВА з 24 лютого 2022 року до 10 жовтня 2023 року.

Родина ексголови Полтавської обласної військової адміністрації ОВА Дмитра Луніна, який очолив ОВА напередодні повномасштабного вторгнення Росії і керував областю майже два роки, купила автомобіль BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО.

Про це повідомляє видання "Полтавщина", яке проаналізувало декларацію Луніна.

Так, у 2022 році Лунін отримав заробітну плату за державну службу та викладання у медичній академії - загалом 509 тисяч гривень. Його дружина Олександра займається підприємницькою діяльністю, з якої отримала дохід - 5,8 млн грн.

З наявних грошових активів у 2022 році Лунін зареєстрував 1 700 000 грн та $51 000. Його дружина - 1,4 млн грн та $110 000.

У 2023 році загальні доходи сім’ї збільшилися. Заробітна плата Луніна склала 508 тисяч грн, дружини - 5,1 млн грн. При цьому у Луніна трохи зменшилися заощадження на рахунках - 1,5 млн грн та $48 000 відповідно. Заощадження дружини навпаки зросли - 1,8 млн грн і $125 000.

Видання зазначає, що будучи на посаді першого заступника голови ОДА Лунін мав лише Honda Accord 2013 року випуску. За час керування областю родина Луніна придбала два автомобілі, які оформили на Олександру Луніну. Електропозашляховик BMW iX3 2021 р.в. придбали за 1,5 млн грн у квітні 2022 року. Таку вартість можна вважати дещо заниженою, оскільки сьогодні цей автомобіль коштує від 2 млн грн. Також Луніни у липні 2021 року придбали гібридний кросовер Lexus UX250H 2020 року за 250 000 грн. Ціна на автомобіль цієї марки й року випуску сьогодні стартує від 1,2 млн грн.

Крім того, Луніни протягом двох років повномасштабного вторгнення отримувала допомогу у якості внутрішньо переміщених осіб. Майже за два роки дружина, двоє синів і донька отримали 184 тисячі гривень допомоги від держави.

Нагадаємо, що Дмитро Лунін очолював ОВА з 24 лютого 2022 року до 10 жовтня 2023 року.

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