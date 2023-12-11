На Миколаївщині відбудували зруйнований через бойові дії міст

Міст відкрили для всіх видів транспорту.

У Баштанському районі Миколаївської області завершили капітальний ремонт мосту на автомобільній дорозі Т-15-08 Калинівка – Снігурівка. Цей міст раніше був зруйнований через бойові дії.

Про це повідомила пресслужба Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Зазначається, що міст відкрили для всіх видів транспорту.

Коли територія Миколаївщини була деокупована, на місці зруйнованого мосту в грудні 2022 року облаштували тимчасову переправу.

На відбудову нового мосту знадобилось менше 6 місяців.

Міст має довжину 37 метрів, він матиме 2 смуги для руху транспорту шириною по 3,5 м кожна, дві смуги безпеки по 0,5 м та два технічні тротуари по 0,75 м.

Також біля мосту влаштували обʼїзну дорогу, демонтували зруйновану споруду, влаштували палі, фундаменти, опори, прогонову будову та тротуари. Під час робіт влаштували гідроізоляцію, водовідведення, очисні споруди, вклали нове асфальтобетонне покриття, встановили барʼєрне огородження, дорожні знаки, нанесли розмітку.

Загальна довжина відремонтованої ділянки становить 528 метрів.

Що відомо про відбудову мостів на Миколаївщині