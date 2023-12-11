Росіяни обстріляли вісім громад Сумщини

Сьогодні, 11 грудня, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Юнаківська, Хотінська, Великописарівська, Середино-Будська, Есманська, Зноб-Новгородська та Дружбівська громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Всього протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 70 вибухів.
Зокрема, по Середино-Будській громаді росіяни били з мінометів та РСЗВ.
Есманську громаду російські окупанти обстріляли зі стрілецької зброї та мінометів, а Хотінську - з артилерії.
Крім того, Зноб-Новгородську, Дружбівську та Юнаківську громади росіяни обстріляли з мінометів.
По Великописарівській громаді армія РФ вдарила з мінометів та АГС.
На Краснопільську громаду росіяни скинули ВОГи з БпЛА та обстріляли її з мінометів.