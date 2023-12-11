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Росіяни обстріляли вісім громад Сумщини

За день у області внаслідок російських обстрілів пролунали 70 вибухів.

Росіяни обстріляли вісім громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 11 грудня, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Юнаківська, Хотінська, Великописарівська, Середино-Будська, Есманська, Зноб-Новгородська та Дружбівська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів Сумської області, було зафіксовано 70 вибухів.  

Зокрема, по Середино-Будській громаді росіяни били з мінометів та РСЗВ. 

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Есманську громаду російські окупанти обстріляли зі стрілецької зброї та мінометів, а Хотінську - з артилерії. 

Крім того, Зноб-Новгородську, Дружбівську та Юнаківську громади росіяни обстріляли з мінометів. 

По Великописарівській громаді армія РФ вдарила з мінометів та АГС. 

На Краснопільську громаду росіяни скинули ВОГи з БпЛА та обстріляли її з мінометів.

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