Google призупиняє відображення заторів в Ізраїлі

Затори все ще враховуються в часі прибуття в пункт призначення, який надається користувачам.

Користувачі навігаційних додатків Google в Ізраїлі не бачать заторів через призупинення цієї функції.

Про це повідомляє Reuters.

Таке рішення Google прийняло, оскільки країна піддається ракетному обстрілу з Гази та Лівану.

Втім, затори все ще враховуються в часі прибуття в пункт призначення, який надається користувачам, сказав представник Google.

Зазначається, що бойовики ХАМАС і ліванської Хезболли випустили тисячі ракет по Ізраїлю, при цьому багато залпів були зосереджені на житлових районах і часто приурочені до підвищеної активності, як-от години пік.

Призупинення функції відображення заторів було “у відповідь на останні події, як це робилося в інших зонах бойових дій у минулому”, сказав представник Google.