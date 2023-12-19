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Google призупиняє відображення заторів в Ізраїлі

Затори все ще враховуються в часі прибуття в пункт призначення, який надається користувачам.

Google призупиняє відображення заторів в Ізраїлі
Фото: EPA/UPG

Користувачі навігаційних додатків Google в Ізраїлі не бачать заторів через призупинення цієї функції.

Про це повідомляє Reuters.

Таке рішення Google прийняло, оскільки країна піддається ракетному обстрілу з Гази та Лівану.

Втім, затори все ще враховуються в часі прибуття в пункт призначення, який надається користувачам, сказав представник Google.

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Зазначається, що бойовики ХАМАС і ліванської Хезболли випустили тисячі ракет по Ізраїлю, при цьому багато залпів були зосереджені на житлових районах і часто приурочені до підвищеної активності, як-от години пік.

Призупинення функції відображення заторів було “у відповідь на останні події, як це робилося в інших зонах бойових дій у минулому”, сказав представник Google.

  • Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Google Maps заблокував в Україні дві функції, що надають користувачам інформацію в режимі реального час. Йдеться про накладання трафіку в режимі реального часу, що деякі дослідники використовували для дистанційного спостереження за конфліктом, а також Live Business, функцію, яка допомагає зрозуміти, наскільки популярним може бути місцезнаходження в даний момент часу. Після консультацій із українською владою Google вирішила внести зміни, щоб забезпечити безпеку українців.
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