Google призупиняє відображення заторів в Ізраїлі

Користувачі навігаційних додатків Google в Ізраїлі не бачать заторів через призупинення цієї функції.
Про це повідомляє Reuters.
Таке рішення Google прийняло, оскільки країна піддається ракетному обстрілу з Гази та Лівану.
Втім, затори все ще враховуються в часі прибуття в пункт призначення, який надається користувачам, сказав представник Google.
Зазначається, що бойовики ХАМАС і ліванської Хезболли випустили тисячі ракет по Ізраїлю, при цьому багато залпів були зосереджені на житлових районах і часто приурочені до підвищеної активності, як-от години пік.
Призупинення функції відображення заторів було “у відповідь на останні події, як це робилося в інших зонах бойових дій у минулому”, сказав представник Google.
- Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Google Maps заблокував в Україні дві функції, що надають користувачам інформацію в режимі реального час. Йдеться про накладання трафіку в режимі реального часу, що деякі дослідники використовували для дистанційного спостереження за конфліктом, а також Live Business, функцію, яка допомагає зрозуміти, наскільки популярним може бути місцезнаходження в даний момент часу. Після консультацій із українською владою Google вирішила внести зміни, щоб забезпечити безпеку українців.