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Ізраїль поступово переходитиме до наступної фази операції у Секторі Гази, − міністр оборони Галант

Йоав Галант поспілкувався з американським колегою Ллойдом Остіном про бойові дії меншої інтенсивності.

Ізраїль поступово переходитиме до наступної фази операції у Секторі Гази, − міністр оборони Галант
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант
Фото: EPA/UPG

Ізраїль поступово переходитиме до наступної фази операції у Секторі Гази. Про це заявив міністр оборони країни після переговорів із міністром оборони США Ллойдом Остіномпише Reuters.

Союзники говорили про бойові дії меншої інтенсивності та способи зменшення шкоди цивільному населенню.

Міністр оборони Йоав Галант заявив, що місцеве населення, найімовірніше, зможе спочатку повернутися на північ Гази, яка була найзаселенішою територією середземноморського анклаву до вторгнення Ізраїлю у відповідь на атаки ХАМАСу 7 жовтня.

Однак ані Остін, ані Галант не повідомили, коли саме розпочнеться новий етап боїв.

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“У кожній місцевості, де ми досягнемо своєї місії, ми зможемо поступово переходити до наступної фази та почати працювати над поверненням місцевого населення. Це означає, що на півночі цього можна досягти швидше, ніж на півдні”, − сказав Галант.

Що було раніше

  • Кілька днів тому президент США Джо Байден попередив, що Ізраїль ризикує втратити міжнародну підтримку через його “невибіркове” бомбардування Гази.
  • Politico написало, що Ізраїль стикається зі дедалі сильнішим тиском з боку США та Євросоюзу щодо уникнення загибелі цивільного населення у Секторі Газі. Німеччина, один із найвірніших союзників Ізраїлю в ЄС, яка досі виступала проти закликів до припинення вогню, у неділю змінила свої “публічні сигнали”. Водночас речник МЗС ФРН Крістіан Вагнер заявив вчора, що Німеччина виступає проти негайного і повного припинення вогню у Смузі Гази, оскільки це не зупинить ХАМАС.
  • Понад 130 співробітників Міністерства нацбезпеки США (DHS) закликали адміністрацію президента Джо Байдена підтримати негайне припинення вогню в Газі.
  • Минулого тижня Генеральна асамблея ООН ухвалила вимогу негайно почати гуманітарне припинення вогню в смузі Гази. 153 країни проголосували за резолюцію,10 виступили проти, а 23 країни, в тому числі Україна, утрималися.
  • Сполучені Штати наклали вето на запропоновану Радою Безпеки ООН резолюцію про негайне гуманітарне припинення вогню у секторі Гази.
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