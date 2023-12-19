Ізраїль поступово переходитиме до наступної фази операції у Секторі Гази, − міністр оборони Галант

Ізраїль поступово переходитиме до наступної фази операції у Секторі Гази. Про це заявив міністр оборони країни після переговорів із міністром оборони США Ллойдом Остіном, пише Reuters.

Союзники говорили про бойові дії меншої інтенсивності та способи зменшення шкоди цивільному населенню.

Міністр оборони Йоав Галант заявив, що місцеве населення, найімовірніше, зможе спочатку повернутися на північ Гази, яка була найзаселенішою територією середземноморського анклаву до вторгнення Ізраїлю у відповідь на атаки ХАМАСу 7 жовтня.

Однак ані Остін, ані Галант не повідомили, коли саме розпочнеться новий етап боїв.

“У кожній місцевості, де ми досягнемо своєї місії, ми зможемо поступово переходити до наступної фази та почати працювати над поверненням місцевого населення. Це означає, що на півночі цього можна досягти швидше, ніж на півдні”, − сказав Галант.

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