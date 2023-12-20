У Вірменії призупинили діяльність російського агенства "Sputnik"

Вірменський регулятор сьогодні призупинив на 30 днів діяльність компанії "Тоспа", яка ретранслює програму "Sputnik Вірменія".
Таку заяву оприлюднила Комісія з телебачення і радіо Вірменії.
У регуляторі пояснили, що під час моніторингу запису програми "Sputnik Вірменія" зафіксували порушення законодавства Вірменії.
"Відповідно до складеного протоколу, під час виходу в ефір 17 листопада 2023 року програми "П'ятниця з Тиграном Кеосаяном" програми прослуховування "Супутник Вірменія", що транслюється Компанією, автор і ведучий програми посилалися на Республіку Вірменія та люди в глумливих і принизливих виразах, дають оцінки, моральне право яких чуже, політичний оглядач і ведучий, який є громадянином, його не має. Також зафіксовано, що під час програми транслювалися заклики до заборонених законодавством акцій", – йдеться у заяві.
У комісії додали, що під час передачі транслювалися заклики до дій, заборонених законодавством Вірменії.
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