У Вірменії призупинили діяльність російського агенства "Sputnik"

Вірменський регулятор сьогодні призупинив на 30 днів діяльність компанії "Тоспа", яка ретранслює програму "Sputnik Вірменія".

Таку заяву оприлюднила Комісія з телебачення і радіо Вірменії.

У регуляторі пояснили, що під час моніторингу запису програми "Sputnik Вірменія" зафіксували порушення законодавства Вірменії.

"Відповідно до складеного протоколу, під час виходу в ефір 17 листопада 2023 року програми "П'ятниця з Тиграном Кеосаяном" програми прослуховування "Супутник Вірменія", що транслюється Компанією, автор і ведучий програми посилалися на Республіку Вірменія та люди в глумливих і принизливих виразах, дають оцінки, моральне право яких чуже, політичний оглядач і ведучий, який є громадянином, його не має. Також зафіксовано, що під час програми транслювалися заклики до заборонених законодавством акцій", – йдеться у заяві.

У комісії додали, що під час передачі транслювалися заклики до дій, заборонених законодавством Вірменії.