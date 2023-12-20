США посилюють обмеження цін на експорт російської нафти, – Bloomberg

У США перейшли до наступного етапу контролю за цінами та їх обмеження на експорт російської нафти, – пише Bloomberg.
Як пише видання, США із жовтня запровадили санкції щодо компаній, які, ймовірно, порушили обмеження на експорт російської нафти, які набули чинності наприкінці минулого року.
Тепер офіційні особи США заявляють, що вони перейшли до другого етапу санкційного режиму, який буде зосереджений на прововому застосування. Зокрема, тепер акцентуватимуть на дотриманні постачальниками послуг у країнах G-7, які продовжують допомагати в транспортуванні російської нафти, гарантуючи, що вони залишаться в межах ліміту.
Торгівля російською нафтою:
- ЄС посилить моніторинг про танкери, які перевалюють російську нафту з судна на судно.
- Попри санкції ЄС Росія збільшила прибуток від продажу нафти. Щомісячний дохід від експорту став більшим, ніж до вторгнення в Україну.
- Туреччина збільшила імпорт нафти з Росії. Ця країна збільшила імпорт дешевої російської нафти після того, як її найбільший нафтопереробний завод STAR, що належить азербайджанській SOCAR, уклав угоду з російським "Лукойлом" про термінові поставки цього сорту.
- Проте Болгарія, яка через лазівку з нафтою допомогла заробити Росії близько 1 мільярда євро, з весни відмовиться від російської нафти. Планує зробити це у два етапи.
- Також Данія може блокувати прохід танкерів із російською нафтою через свої територіальні води.
- А Єврокомісія пропонує заборону на продаж танкерів Росії для перевезення нафти і нафтопродуктів, аби запобігти спробам РФ обходити санкції.