США посилюють обмеження цін на експорт російської нафти, – Bloomberg

У США перейшли до наступного етапу контролю за цінами експортованої нафти з РФ.

У США перейшли до наступного етапу контролю за цінами та їх обмеження на експорт російської нафти, – пише Bloomberg.

Як пише видання, США із жовтня запровадили санкції щодо компаній, які, ймовірно, порушили обмеження на експорт російської нафти, які набули чинності наприкінці минулого року.

Тепер офіційні особи США заявляють, що вони перейшли до другого етапу санкційного режиму, який буде зосереджений на прововому застосування. Зокрема, тепер акцентуватимуть на дотриманні постачальниками послуг у країнах G-7, які продовжують допомагати в транспортуванні російської нафти, гарантуючи, що вони залишаться в межах ліміту.

Торгівля російською нафтою: