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ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю призупинити бойові дії в обмін на заручників

У Єгипті вважають, що відмова терористів не є провалом переговорів, а спробою чинити тиск на Тель-Авів.

ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю призупинити бойові дії в обмін на заручників
Фото: EPA/UPG

ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю припинити бойові дії на один тиждень в обмін на 40 заручників, пише The Wall Street Journal з посиланням на єгипетських посадовців.

Бойовики заявили, що звільнення ізраїльських полонених обговорять лише після повного припинення вогню.

Глава політичного крила ХАМАСу Ісмаїл Ханія зустрівся вчора з представниками розвідки в Каїрі. За його словами, він хотів “домогтися припинення вогню та додаткової гуманітарної допомоги для Гази”.

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За словами чиновників, у пропозиції, відхиленій ХАМАСом, Ізраїль домагався звільнення 40 заручників, зокрема всіх жінок, дітей і літніх заручників-чоловіків та тих, що потребують термінової медичної допомоги. Зі свого боку ізраїльські військові призупинили б свої наземні та повітряні операції у Секторі Гази на тиждень та дозволили постачання до анклаву додаткової гуманітарної допомоги.

Посадовці заявили, що відмова ХАМАСу не є провалом переговорів, а скоріше спробою чинити тиск на Ізраїль, щоб Тель-Авів пішов на додаткові поступки. 

У переговорах щодо заручників вперше захотіли брати участь представники палестинської терористичної організації “Ісламський джихад” − союзника ХАМАСу. Вони заявили, що Ізраїль повинен укласти перемир'я перед початком переговорів. “Ісламський джихад” також вимагає, щоб Ізраїль звільнив тисячі палестинських в'язнів в обмін на понад 100 заручників, які залишилися в Газі. Бійці угруповання також брали участь у нападах 7 жовтня на Ізраїль та захопили заручників.

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