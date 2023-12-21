ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю призупинити бойові дії в обмін на заручників

ХАМАС відхилив пропозицію Ізраїлю припинити бойові дії на один тиждень в обмін на 40 заручників, пише The Wall Street Journal з посиланням на єгипетських посадовців.
Бойовики заявили, що звільнення ізраїльських полонених обговорять лише після повного припинення вогню.
Глава політичного крила ХАМАСу Ісмаїл Ханія зустрівся вчора з представниками розвідки в Каїрі. За його словами, він хотів “домогтися припинення вогню та додаткової гуманітарної допомоги для Гази”.
За словами чиновників, у пропозиції, відхиленій ХАМАСом, Ізраїль домагався звільнення 40 заручників, зокрема всіх жінок, дітей і літніх заручників-чоловіків та тих, що потребують термінової медичної допомоги. Зі свого боку ізраїльські військові призупинили б свої наземні та повітряні операції у Секторі Гази на тиждень та дозволили постачання до анклаву додаткової гуманітарної допомоги.
Посадовці заявили, що відмова ХАМАСу не є провалом переговорів, а скоріше спробою чинити тиск на Ізраїль, щоб Тель-Авів пішов на додаткові поступки.
У переговорах щодо заручників вперше захотіли брати участь представники палестинської терористичної організації “Ісламський джихад” − союзника ХАМАСу. Вони заявили, що Ізраїль повинен укласти перемир'я перед початком переговорів. “Ісламський джихад” також вимагає, щоб Ізраїль звільнив тисячі палестинських в'язнів в обмін на понад 100 заручників, які залишилися в Газі. Бійці угруповання також брали участь у нападах 7 жовтня на Ізраїль та захопили заручників.
Що було раніше
- Президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що Тель-Авів готовий до нового перемир'я в обмін на заручників.
- Після цього The Guardian написав, що один із лідерів ХАМАСу повинен прибути в Єгипет сьогодні для переговорів щодо нового припинення вогню.
- Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що ЦАХАЛ поступово переходитиме до наступної фази операції у Секторі Гази.
- Вчора стало відомо, що у Раді безпеки ООН відклали голосування щодо війни Ізраїлю та ХАМАСу, аби уникнути вето Сполучених Штатів.
- Відомо, що у новому проєкті резолюції ООН міститься заклик до “термінового та сталого припинення бойових дій, щоб гарантувати безпечний і безперешкодний гуманітарний доступ до Сектору Гази”. Він також підтверджує підтримку рішення про створення двох держав у регіоні та “підкреслює важливість об’єднання Сектора Гази із Західним берегом Йордану під владою Палестинської влади”. Ізраїль і США розкритикували проєкт, адже прямої згадки про ХАМАС там немає.
- Зараз Ізраїль стикається зі дедалі сильнішим тиском з боку США та Євросоюзу щодо уникнення загибелі цивільного населення у Секторі Газі.
- Тиждень тому Генеральна асамблея ООН ухвалила вимогу негайно почати гуманітарне припинення вогню в Смузі Гази. 153 країни проголосували за резолюцію,10 виступили проти, а 23 країни, зокрема Україна, утрималися.
- Перед цим Сполучені Штати наклали вето на запропоновану Радою Безпеки ООН резолюцію про негайне гуманітарне припинення вогню у секторі Гази.