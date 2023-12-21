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Україна просить Туніс приєднатися до просування Формули миру

Окремо країну також запросили приєднатися  до ініціативи "Зерно з України".

Україна просить Туніс приєднатися до просування Формули миру
Фото: МЗС

Спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх запросив Туніс приєднатися до просування та підтримки Формули миру президента Володимира Зеленського.

Про це йшлося під час зустрічі Субха з віцеспікером з питань міжнародних відносин, туніської діаспори та міграції Асамблеї народних представників Туніської Республіки Еззеддіном Тейєбом, передає пресслужба МЗС.

Сторони обговорили шляхи активізації та подальшого розвитку двостороннього парламентського діалогу, співробітництва в політичній, торговельно-економічній та освітній сферах.

"Максим Субх запросив Туніс приєднатися до просування та підтримки Формули миру Президента України Володимира Зеленського… Окремо спеціальний представник закликав Туніс підтримати та приєднатися до ініціативи «Зерно з України», метою якої є збільшення поставок продовольства до країн Африки та Азії, а також гарантування глобальної продовольчої безпеки", - йдеться в повідомленні.

Що таке Формула миру

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