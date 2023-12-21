Україна просить Туніс приєднатися до просування Формули миру

Спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх запросив Туніс приєднатися до просування та підтримки Формули миру президента Володимира Зеленського.
Про це йшлося під час зустрічі Субха з віцеспікером з питань міжнародних відносин, туніської діаспори та міграції Асамблеї народних представників Туніської Республіки Еззеддіном Тейєбом, передає пресслужба МЗС.
Сторони обговорили шляхи активізації та подальшого розвитку двостороннього парламентського діалогу, співробітництва в політичній, торговельно-економічній та освітній сферах.
"Максим Субх запросив Туніс приєднатися до просування та підтримки Формули миру Президента України Володимира Зеленського… Окремо спеціальний представник закликав Туніс підтримати та приєднатися до ініціативи «Зерно з України», метою якої є збільшення поставок продовольства до країн Африки та Азії, а також гарантування глобальної продовольчої безпеки", - йдеться в повідомленні.
Що таке Формула миру
- У вересні минулого року президент України представив на Генасамблеї ООН формулу миру з п’яти пунктів. Це: покарання Росії за агресію, захист життя, відновлення безпеки й територіальної цілісності, гарантії безпеки і рішучість захищатися.
- 23 лютого, 2023 року, напередодні річниці масштабного вторгнення Росії, 141 держава підтримала проукраїнський проєкт резолюції щодо встановлення всеохопного, справедливого та сталого миру в Україні і лише 7, включно з РФ, виступили проти. Так завершилася спеціальна сесія в Генасамблеї ООН. За основу цього документа взята формула миру президента Зеленського, яку він торік презентував на саміті G20. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Провал Росії в ООН. Світ підтримав формулу миру Зеленського. Путіна чекає трибунал".
- Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель наголосив, що Формула миру Зеленського є єдиною ініціативою, яка серйозно обговорюється світовою спільнотою.