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Данілов анонсував "дуже приємні новини" щодо боєприпасів найближчим часом

За його словами, над цим працюють не тільки державні підприємства, а й приватні компанії.

Данілов анонсував "дуже приємні новини" щодо боєприпасів найближчим часом
Фото: ВВС

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов анонсував "приємні новини" щодо постачання Україні боєприпасів.

Союзники Києва, а також українська промисловість, за його словами, наразі активно нарощують їхнє виробництво.

Про це Данілов заявив під час телемарафону, повідомляє РБК-Україна

"Ви знаєте, що на сьогодні розгортається виробництво і в країнах-партнерах. Більше того я не можу багато видавати інформації відносно того, що відбувається на території нашої країни. Але дам невеликий спойлер: найближчим часом у нас будуть дуже приємні новини саме з цього приводу", - сказав секретар РНБО.

За його словами, працюють не тільки підприємства державної форми власності, працюють приватні компанії, які максимально розуміють, що найближчі 10-15-20 років світ буде знаходиться в турбулентності і все, що стосується військово-промислового комплексу буде не зайвим на промислових ринках.

Снаряди для України

  • Країни Заходу зіткнулися з труднощами щодо постачання Україні боєприпасів. ЄС обіцяв надіслати мільйон арт снарядів до березня 2024 року. Але тільки "480 тисяч було доставлено або перебуває у конвеєрі", заявила нещодавно голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
  • США з початку повномасштабного російського вторгнення надали Україні понад два мільйони 155-мм артилерійських снарядів. Але їхні власні запаси теж вичерпалися, тому минулого літа вони вирішили надіслати Україні касетні боєприпаси.
  • Раніше командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що українські військовослужбовці на передовій зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів на тлі скорочення допомоги від союзників.
  • Заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк сказав, що дефіцит артилерійських боєприпасів в Україні зберігатиметься. І щоб компенсувати їхню нестачу, Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе.
  • Також через нестачу боєприпасів ЗСУ змушені змінювати військові операції.
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