Данілов анонсував "дуже приємні новини" щодо боєприпасів найближчим часом

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов анонсував "приємні новини" щодо постачання Україні боєприпасів.
Союзники Києва, а також українська промисловість, за його словами, наразі активно нарощують їхнє виробництво.
Про це Данілов заявив під час телемарафону, повідомляє РБК-Україна.
"Ви знаєте, що на сьогодні розгортається виробництво і в країнах-партнерах. Більше того я не можу багато видавати інформації відносно того, що відбувається на території нашої країни. Але дам невеликий спойлер: найближчим часом у нас будуть дуже приємні новини саме з цього приводу", - сказав секретар РНБО.
За його словами, працюють не тільки підприємства державної форми власності, працюють приватні компанії, які максимально розуміють, що найближчі 10-15-20 років світ буде знаходиться в турбулентності і все, що стосується військово-промислового комплексу буде не зайвим на промислових ринках.
Снаряди для України
- Країни Заходу зіткнулися з труднощами щодо постачання Україні боєприпасів. ЄС обіцяв надіслати мільйон арт снарядів до березня 2024 року. Але тільки "480 тисяч було доставлено або перебуває у конвеєрі", заявила нещодавно голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
- США з початку повномасштабного російського вторгнення надали Україні понад два мільйони 155-мм артилерійських снарядів. Але їхні власні запаси теж вичерпалися, тому минулого літа вони вирішили надіслати Україні касетні боєприпаси.
- Раніше командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що українські військовослужбовці на передовій зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів на тлі скорочення допомоги від союзників.
- Заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк сказав, що дефіцит артилерійських боєприпасів в Україні зберігатиметься. І щоб компенсувати їхню нестачу, Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе.
- Також через нестачу боєприпасів ЗСУ змушені змінювати військові операції.