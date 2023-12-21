Данілов анонсував "дуже приємні новини" щодо боєприпасів найближчим часом

За його словами, над цим працюють не тільки державні підприємства, а й приватні компанії.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов анонсував "приємні новини" щодо постачання Україні боєприпасів.

Союзники Києва, а також українська промисловість, за його словами, наразі активно нарощують їхнє виробництво.

Про це Данілов заявив під час телемарафону, повідомляє РБК-Україна.

"Ви знаєте, що на сьогодні розгортається виробництво і в країнах-партнерах. Більше того я не можу багато видавати інформації відносно того, що відбувається на території нашої країни. Але дам невеликий спойлер: найближчим часом у нас будуть дуже приємні новини саме з цього приводу", - сказав секретар РНБО.

За його словами, працюють не тільки підприємства державної форми власності, працюють приватні компанії, які максимально розуміють, що найближчі 10-15-20 років світ буде знаходиться в турбулентності і все, що стосується військово-промислового комплексу буде не зайвим на промислових ринках.

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