Загалом Росія вже втратила в Україні 350 270 військових.

За минулу добу Сили оборони знищили ще 1080 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 350 270 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.12.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 350270 (+1080) осіб

танків - 5828 (+14)

бойових броньованих машин - 10825 (+31)

артилерійських систем - 8226 (+20)

РСЗВ - 932 (+4)

засоби ППО - 611 (+0)

літаків - 324 (+0)

гелікоптерів - 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6342 (+26)

крилаті ракети - 1613 (+1)

кораблі /катери - 22 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 10919 (+48)

спеціальна техніка - 1208 (+5).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 1 зенітно-ракетному комплексу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 6 артилерійських засобах противника.