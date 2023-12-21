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​За минулу добу Сили оборони знищили ще 1080 російських окупантів

Загалом Росія вже втратила в Україні 350 270 військових.

​За минулу добу Сили оборони знищили ще 1080 російських окупантів
Фото: EPA/UPG

За минулу добу Сили оборони знищили ще 1080 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 350 270 військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 350270 (+1080) осіб
  • танків - 5828 (+14)
  • бойових броньованих машин - 10825 (+31)
  • артилерійських систем - 8226 (+20)
  • РСЗВ - 932 (+4)
  • засоби ППО - 611 (+0) 
  • літаків - 324 (+0)
  • гелікоптерів - 324 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6342 (+26)
  • крилаті ракети - 1613 (+1)
  • кораблі /катери - 22 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 10919 (+48) 
  • спеціальна техніка - 1208 (+5).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 1 зенітно-ракетному комплексу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 6 артилерійських засобах противника.

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