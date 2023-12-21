За минулу добу Сили оборони знищили ще 1080 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 350 270 військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 350270 (+1080) осіб
- танків - 5828 (+14)
- бойових броньованих машин - 10825 (+31)
- артилерійських систем - 8226 (+20)
- РСЗВ - 932 (+4)
- засоби ППО - 611 (+0)
- літаків - 324 (+0)
- гелікоптерів - 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6342 (+26)
- крилаті ракети - 1613 (+1)
- кораблі /катери - 22 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 10919 (+48)
- спеціальна техніка - 1208 (+5).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 1 зенітно-ракетному комплексу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану ракету Х-59.
Підрозділи ракетних військ уразили 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 6 артилерійських засобах противника.