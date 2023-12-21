США розкритикували новий закон Угорщини про “захист національного суверенітету”

Закон дозволить владі вимагати конфіденційні дані та особисту інформацію від будь-кого без належного контролю. Його порівнюють з російським законом про "іноземних агентів".

Сполучені Штати стурбовані рішенням Будапешта прийняти новий закон, який надає уряду Угорщини драконівські інструменти, які можна використовувати для залякування та покарання тих, хто не розглядає поглядів керівної партії.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Закон передбачає створення “Суверенного органу оборони”. Міллер зазначає, що, відповідно до нього, угорські громадяни, підприємства і організації можуть піддаватися ретельним розслідуванням без судового нагляду, навіть якщо вони не мали контакту з іноземним урядом чи іноземною організацією і не мали від них підтримки.

“Цей новий закон не відповідає нашим спільним цінностям демократії, індивідуальної свободи та верховенства права”, − сказав речник.

12 грудня парламент Угорщини ухвалив закон про “захист національного суверенітету” від того, що партія прем’єр-міністра Віктор Орбана “Фідес” назвала “неправомірним політичним втручанням іноземних осіб або груп”, пише Reuters.

За новий закон проголосував 141 законодавець, а 50 – проти. Новий орган вивчатиме та проводитиме моніторинг ризиків політичного втручання. За заборонене іноземне фінансування партій або груп, які балотуються на виборах, каратимуть до трьох років позбавлення волі.

“Суверенітет Угорщини порушується − і це також несе підвищений ризик для національної безпеки − якщо політична влада потрапляє в руки осіб або організацій, залежних від будь-якої іноземної влади, організації або особи”, − йдеться у законі.

Комісарка Ради Європи з прав людини Дуня Міятович заявила, що закон дозволить новому органу влади вимагати конфіденційні дані та особисту інформацію від будь-кого без належного контролю.

США порівнюють цей закон з російським законом про “іноземних агентів”

Посол США в Угорщині Девід Прессман також неодноразово критикував закон, порівнюючи його з російським “законом про іноземних агентів”. Російський закон про іноземних агентів вимагає, щоб будь-хто, хто отримує “підтримку” з-за меж Росії або перебуває під “впливом” іноземців зареєструвався і оголосив себе “іноземним агентом”.

У листопаді 2017-го Держдума прийняла поправку, згідно з якою Мін'юст РФ зможе визнавати іноземними агентами закордонні ЗМІ. Вони повинні супроводжувати свої матеріали маркуванням "іноземний агент", а також надавати в російський Мін'юст додаткову фінансову звітність про надходження грошей з-за кордону.

Поправки до російського закону "Про некомерційні організації", згідно з якими в юридичному обігу з'явилося поняття "іноземний агент", діють з 2012 року. Вони дозволяють присвоїти статус "іноземного агента" організаціям, які займаються в Росії "політичною діяльністю" і отримують фінансування з-за кордону. Закон передбачає, що після включення в реєстр організації повинні реєструватися як "іноземні агенти" і надалі в офіційних відомостях про себе вказувати цей статус.

Орбан, який неодноразово конфліктував з Європейським Союзом через демократичні права в Угорщині, активізував кампанію своєї партії напередодні виборів до Європейського парламенту в червні наступного року. Він заперечує звинувачення в підриві демократії у країні.