​Студентка Празького університету розповіла про стрілянину у виші

Студентка Празького університету Адела Карольова перебувала в момент стрілянини у будівлі вишу.

Як розповіла Адела в коментарі для LB.ua, її та ще одну знайому зачинили у бібліотеці, потім їх звільнили поліцейські.

"Я не бачила стрільця. Єдине, що я бачила, - це декількох студентів, які отримали поранення. Коли ми покинули будівлю, поліцейські нас відвезли до концертної зали Рудольфінуму, де я спілкувалася з іншими студентами. Потім дізналася, що стрілець вів своєрідний онлайн-щоденник, де, вірогідно, російською мовою писав про те, що збирається зробити. Раніше того дня він стріляв у свого батька, а потім пішов до університету", - сказала студентка.

Після стрілянини поранених почали забирати у "швидкі".

"Мені дуже добре запам'яталося, як я проходила повз машину "швидкої", де був хлопець, ймовірно, молодший за мене, який був непритомним. Здається, він живий, але його фізичний стан був жахливим", - пригадала Карольова.

"Це жахливо і так дивно, що ми навіть не могли підібрати слів. Ми просто дивилися на вогники та розмірковували про те, що відбувається. Потім я зустріла родину. Я відчула полегшення і нарешті дозволила собі емоції. Я трималася, і коли побачила їх, просто подумала: "Тепер я можу собі дозволити заплакати, тепер я можу відчути всі ці емоції", - додала студентка.