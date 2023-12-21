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​Студентка Празького університету розповіла про стрілянину у виші

Її та ще одну знайому зачинили у бібліотеці, потім їх звільнили поліцейські. 

​Студентка Празького університету розповіла про стрілянину у виші
Фото: Vinegret

Студентка Празького університету Адела Карольова перебувала в момент стрілянини у будівлі вишу.

Як розповіла Адела в коментарі для LB.ua, її та ще одну знайому зачинили у бібліотеці, потім їх звільнили поліцейські. 

"Я не бачила стрільця. Єдине, що я бачила, - це декількох студентів, які отримали поранення. Коли ми покинули будівлю, поліцейські нас відвезли до концертної зали Рудольфінуму, де я спілкувалася з іншими студентами. Потім дізналася, що стрілець вів своєрідний онлайн-щоденник, де, вірогідно, російською мовою писав про те, що збирається зробити. Раніше того дня він стріляв у свого батька, а потім пішов до університету", - сказала студентка.

Після стрілянини поранених почали забирати у "швидкі".

"Мені дуже добре запам'яталося, як я проходила повз машину "швидкої", де був хлопець, ймовірно, молодший за мене, який був непритомним. Здається, він живий, але його фізичний стан був жахливим", - пригадала Карольова.

"Це жахливо і так дивно, що ми навіть не могли підібрати слів. Ми просто дивилися на вогники та розмірковували про те, що відбувається. Потім я зустріла родину. Я відчула полегшення і нарешті дозволила собі емоції. Я трималася, і коли побачила їх, просто подумала: "Тепер я можу собі дозволити заплакати, тепер я можу відчути всі ці емоції", - додала студентка.

  • 21 грудня у Празькому (Карловому) університеті нападник відкрив вогонь. Згодом виявилося, що це був студент університету. Станом на вечір поліція повідомила про щонайменше 15 загиблих, ще 24 були поранені.
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