Литва планує реформувати систему призову до армії

Литовський парламент попередньо підтримав запропоновану Міноборони країни реформу призову до Збройних сил. Після цього законопроєкт мають розглянути парламентські комітети, а навесні депутати планують проголосують за нього.
Про це повідомляє LRT.
Після реформи призовний вік буде встановлений на рівні 18-21 року (зараз 18-23 роки). При цьому студенти вищих навчальних закладів не матимуть відстрочки від військової служби.
Студенти будуть зобов'язані проходити службу за одним з варіантів - на курсах підготовки молодших командирів, або у складі Добровольчих сил національної оборони. Службу можна буде поєднувати з навчанням.
Також студенти зможуть призупинити навчання і проходити військову службу у звичайному режимі.
Для деяких призовників термін служби буде скорочений з дев'яти до шести місяців.
Громадяни, які хочуть служити, але за станом здоров'я не можуть проходити строкову військову службу, мають заявити про своє бажання служити, а міністр оборони визначатиме тривалість і форму служби.
Після реформи тривалість альтернативної служби складатиме 12 місяців (зараз 10).
Добровольці, як і зараз, зможуть служити у віці від 18 до 38 років
- Сейм Литви прийняв поправку до закону, яка забороняє професійним військовим Литовської армії виїжджати до недружніх країн. Виключення становлять, серед іншого, службові поїздки.
- Литва планує затвердити трирічний план військової та іншої допомоги Україні. Цей план включатиме лікування й реабілітацію, навчання військових, проведення гуманітарного й військового розмінування та ремонт воєнної техніки.
- На засіданні Контактної групи з питань оборони України Литва представила свої плани військової підтримки і нову концепцію коаліції з розмінування. Нова концепція передбачає, що держава прагнутиме допомогти Україні як у сфері бойового, так і гуманітарного розмінування. Усі подробиці концепції коаліції розкриють у грудні.