Литва планує реформувати систему призову до армії

Після реформи студенти вищих навчальних закладів не матимуть відстрочки від військової служби.

Литовський парламент попередньо підтримав запропоновану Міноборони країни реформу призову до Збройних сил. Після цього законопроєкт мають розглянути парламентські комітети, а навесні депутати планують проголосують за нього.

Про це повідомляє LRT.

Після реформи призовний вік буде встановлений на рівні 18-21 року (зараз 18-23 роки). При цьому студенти вищих навчальних закладів не матимуть відстрочки від військової служби.

Студенти будуть зобов'язані проходити службу за одним з варіантів - на курсах підготовки молодших командирів, або у складі Добровольчих сил національної оборони. Службу можна буде поєднувати з навчанням.

Також студенти зможуть призупинити навчання і проходити військову службу у звичайному режимі.

Для деяких призовників термін служби буде скорочений з дев'яти до шести місяців.

Громадяни, які хочуть служити, але за станом здоров'я не можуть проходити строкову військову службу, мають заявити про своє бажання служити, а міністр оборони визначатиме тривалість і форму служби.

Після реформи тривалість альтернативної служби складатиме 12 місяців (зараз 10).

Добровольці, як і зараз, зможуть служити у віці від 18 до 38 років