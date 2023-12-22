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Нідерланди вже готують перші 18 літаків F-16 для передачі України, - Зеленський

Президент України подякував прем'єру Рютте за підтримку.

Нідерланди вже готують перші 18 літаків F-16 для передачі України, - Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Він подякував за активну позицію Нідерландів щодо початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу і наголосив на важливості якнайшвидшого виділення 50 млрд євро багаторічної допомоги від ЄС.

Про це повідомляє Офіс президента.

"Це рішення не лише сприятиме зміцненню нашої оборонної та макроекономічної стійкості, воно продемонструє непорушність підтримки з боку ЄС та може стати рушієм для ухвалення аналогічних рішень іншими нашими партнерами", - сказав Зеленський.

Співрозмовники обговорили ситуацію на фронті та в Чорному морі, а також актуальні оборонні потреби України, зокрема в артилерії, дронах і ППО.

Зеленський подякував за рішення Ради міністрів Нідерландів щодо підготовки перших 18 літаків – винищувачів F-16 для передачі Україні.

Лідери домовилися продовжити роботу над двосторонніми безпековими гарантіями в межах вільнюської декларації G7. Вони також обговорили наступну зустріч на рівні радників лідерів держав щодо імплементації Формули миру та зусилля з подальшої консолідації підтримки країн світу навколо українського бачення справедливого миру.

Рютте, своєю чергою, зазначив, що для здійснення постачання необхідно виконати низку критеріїв.

"Сьогодні я також поінформував президента Зеленського про рішення нашого уряду підготувати до постачання в Україну 18 винищувачів F-16. Постачання F-16 є одним із найважливіших елементів домовленостей про військову підтримку України", - написав Рютте в соцмережі Х (раніше Twitter).

Він додав, що крім дозволу на експорт для здійснення постачання необхідно дотриматися низки інших критеріїв, включно з вимогами до персоналу та інфраструктури.

"Це рішення підтверджує незмінну прихильність Нідерландів наданню Україні підтримки, необхідної для відповіді на російську агресію, що триває", - зазначив Рютте.

Також прем'єр-міністр Нідерландів повідомив, що сторони обговорили рішення Європейської Ради про початок переговорів з Україною про вступ до ЄС.

"Я вражений прогресом, досягнутим Україною на цей момент, і Нідерланди готові допомогти Україні в її подальшій роботі над реформами, яких вимагає процес вступу. Я також запевнив президента Зеленського, що Нідерланди докладуть усіх зусиль, щоб на засіданні Європейської ради в лютому 2024 року було досягнуто угоди про фінансову підтримку з боку ЄС", - наголосив Рютте.

  • У серпні під час візиту до Нідерландів Зеленський сфотографувався біля літака F-16 із премʼєром Рютте. Він повідомив, що літаки нададуть після тренувань пілотів, інженерів та техніків. До програми навчання входить вивчення англійської мови, оскільки базового рівня іноземної недостатньо для фахівців. А мінімальний термін на підготовку пілотів - шість місяців.
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