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У Чехії оголосили одноденний траур через стрілянину в Карловому університеті Праги

Через стрілянину, яку скоїв один із студентів, загинули близько 15 осіб.

У Чехії оголосили одноденний траур через стрілянину в Карловому університеті Праги
Фото: Vinegret

У Чехії оголосили загальнонаціональний одноденний траур через стрілянину в Карловому університеті Праги, скоєну одним зі студентів.

Прем’єр-міністр Петр Фіала оголосив, що уряд вирішив оголосити загальнонаціональний траур 23 грудня, повідомляє "Європейська правда".

Також закликали о 12 годині вшанувати загиблих людей хвилиною мовчання. 

За словами прем’єра, поки все вказує на те, що нападник діяв сам, тож про загрозу з боку організованої групи не йдеться. 

"Силові структури запевняють, що ситуація повністю під контролем і подальшої загрози для громадян немає", – сказав Петр Фіала. 

Прем’єр Чехії додав, що "немає жодних виправдань таким жахливим вчинкам. Як і багато хто з вас, я відчуваю глибокий смуток та огиду через таке беззмістовне і варварське насильство".

Що відомо про стрілянину:

Стрілянина у  Карловому університеті Праги сталася вчора, 21 грудня. У приміщенні філософського факультету студент відкрив вогонь, унаслідок чого загинули понад 15 людей, проте дані ще уточнюються. Ще 24 отримали поранення різного ступеня тяжкості, серед них є іноземці.

Мер Праги Богуслав Свобода заявив, що нападник упав із балкону і розбився. У соцмережах очевидці повідомляють, що перед падінням він застрелився.

Повідомляли також, що нападник вранці 21 грудня виїхав до Праги із села Гостоунь. Він начебто мав намір покінчити життя самогубством. У Гостоуні згодом знайшли тіло мертвого чоловіка - батька стрільця.

За даними поліції на цей злочин нападника начебто надихнула схожа трагедія за кордоном. Джерела LB.ua зазначили, що йдеться про так звану "Брянську справу". Стрілець написав у своєму телеграм-каналі російською мовою, що його надихає Аліна Афанаскіна, яка влаштувала стрілянину в ліцеї. Вона поранила 4 хлопчиків, вбила одну дівчинку, а тоді наклала на себе руки.

За даними українського МЗС, українців серед постраждалих від трагедії немає.

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