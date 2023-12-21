Німеччина передасть Україні 120 БМП Marder

Це більше, ніж планувалося.

Німецький Бундесвер виділив для України 120 бронемашин піхоти Marder. 40 додаткових БМП надійшли з промислових запасів. Про це йжеться на сайті Міноборони Німеччини.

"Німеччина підтримує Україну в її оборонній боротьбі проти Росії. Будучи найбільшим європейським спонсором і другим за величиною у світі після США, наші матеріальні пожертви включають, серед іншого, новітні системи протиповітряної оборони, бронетанкові машини підтримки і транспортні засоби, бойові і бронетранспортери, артилерійські системи і боєприпаси", — йдеться в заяві.

У Міноборони зазначають, що поставки відбуваються як зі складів Бундесверу, так і безпосередньо від промисловості.

"Спочатку Україні виділили 80 бойових машин піхоти Marder 1 A3. Ще 40 бронетранспортерів "Мардер" надійшли з промислових запасів. Вони були викуплені у Греції", — додають у Бундевері.

Також, у Міоборони Німеччини підкреслюють, що крім надання БМП, укладено численні контракти з оборонною промисловістю Німеччини для забезпечення довгострокової та сталої підтримки України.

Зокрема, постачання 8 зенітних систем IRIS-T SLM (Infra Red Imaging System), а також кілька вогневих одиниць IRIS-T SLS з відповідними керованими ракетами.