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Німецький концерн Rheinmetall поставить десятки тисяч снарядів для ЗСУ

Вартість замовлення складає близько 1,2 мільярда євро.

Німецький концерн Rheinmetall поставить десятки тисяч снарядів для ЗСУ
Rheinmetall
Фото: EPA/UPG

Німецький оборонний завод Rheinmetall отримав ще одне замовлення на постачання у 2025 році кількох десятків тисяч снарядів різних типів для ЗСУ. Вартість замовлення складає близько 1,2 мільярда євро, – йдеться на сайті компанії.

Нове замовлення продовжує серію замовлень артилерійських боєприпасів, які раніше розміщував Бундесвер для збройних сил України та Німеччини. У липні 2023 року Rheinmetall уклала нову рамкову угоду з Бундесвером в артилерійському секторі, яка передбачає доставку кількох сотень тисяч снарядів, запалів і метальних зарядів. 

Нова рамкова угода розрахована до 2029 року та має потенційний валовий обсяг замовлення близько 1,2 мільярда євро.

Необхідність поповнення запасів боєприпасів, спричинена війною в Україні, призвела до укладання великих контрактів на артилерійські боєприпаси для компанії Rheinmetall.

Сімейство артилерійських боєприпасів Rheinmetall включає, серед іншого, осколково-фугасний снаряд DM121, димовий/затіняючий снаряд DM125, снаряд з пошуковим підривником DM121 SMArt (розроблений спільно з Diehl Defence).

До пакета продукції групи також входить сімейство універсальних 155-мм артилерійських боєприпасів Assegai виробництва південноафриканської компанії Rheinmetall Denel.

Rheinmetall також пропонує сімейство артилерійських знарядь Rheinmetall Expal Munitions, у тому числі 155-мм M107 та 155-мм гармати збільшеної дальності.

  • Німецький концерн Rheinmetall повідомив, що отримав замовлення від уряду України на поставку 25 танків Leopard 1А5 у наступному році. Фінансування надає федеральний уряд Німеччини.
  • Раніше глава Міноборони ФРН підтвердив плани Німеччини подвоїти військову допомогу Україні. Це рішення не пов’язане з тим, що США зменшують допомогу Україні. 
  • У грудні стало відомо, що німецький концерн планує запустити свій перший завод в Україні у 2024 році. Поки компанія очікує, що вони до початку 2024 року укладуть з Україною угоду щодо виробництва бронетранспортерів Fuchs і бойових машин піхоти Lynx. 
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