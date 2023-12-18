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На святковій вечірці у Мексиці застрелили 12 осіб

Озброєна група відкрила вогонь по людях.

На святковій вечірці у Мексиці застрелили 12 осіб
Фото: EPA/UPG

12 осіб загинуло унаслідок нападу на святковій вечірці в центральному мексиканському штаті Гуанахуато.

Про це пише Reuters з посиланням на владні органи.

За даними місцевих ЗМІ, напад стався на світанку в місті Сальватерра. 

Озброєна група відкрила вогонь по людях, які брали участь у посаді − традиційній мексиканській вечірці, яка проводиться напередодні Різдва.

Генеральна прокуратура штату заявила, що було вбито 12 осіб, не надавши жодних подробиць.

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Ґуанахуато, де розташована значна кількість автомобільних і авіаційних заводів, останніми роками став одним із найжорстокіших штатів країни на тлі зіткнень між впливовими угрупованнями, які займаються торгівлею наркотиками.

  • У листопаді у прикордонному мексиканському місті Сьюдад-Хуарес знайшли застреленого фотографа на водійському сидінні автомобіля. Це стало п'ятим вбивством журналіста в країні 2023 року.
  • У жовтні у мексиканському штаті Герреро наркобандити застрелили 13 поліцейських. У Герреро все більше банд борються за контроль над прибутковою торгівлею опіумним маком.
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