На святковій вечірці у Мексиці застрелили 12 осіб

12 осіб загинуло унаслідок нападу на святковій вечірці в центральному мексиканському штаті Гуанахуато.
Про це пише Reuters з посиланням на владні органи.
За даними місцевих ЗМІ, напад стався на світанку в місті Сальватерра.
Озброєна група відкрила вогонь по людях, які брали участь у посаді − традиційній мексиканській вечірці, яка проводиться напередодні Різдва.
Генеральна прокуратура штату заявила, що було вбито 12 осіб, не надавши жодних подробиць.
Ґуанахуато, де розташована значна кількість автомобільних і авіаційних заводів, останніми роками став одним із найжорстокіших штатів країни на тлі зіткнень між впливовими угрупованнями, які займаються торгівлею наркотиками.
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