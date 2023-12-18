Ізраїль вважає кожен день 6 жовтням, аби різанина ХАМАСу ніколи не повторилася, − речник ХАЦАЛу

Після нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня Хезболла посилила свої напади на країну, ЦАХАЛ завдає ударів у відповідь.

Після нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня військово-політичний ліванський шиїтський рух Хезболла посилив свої напади на країну. Тель-Авів завдає ударів у відповідь, заявив речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі.

Йдеться про обстріли ракетами та безпілотниками, вбивство ізраїльських цивільних осіб і солдатів та переміщення понад 80 тисяч ізраїльтян зі своїх домівок на півночі.

Відколи “Хезболла” почала свої атаки, ЦАХАЛ у відповідь завдає ударів по об'єктах “Хезболли” в Лівані.

“Хезболла − проксі Ірану − втягує Ліван у непотрібну війну, яка матиме руйнівні наслідки для народу Лівану. Це війна, на яку вони не заслуговують”, − підкреслив Хагарі.

Він додав, що коли справа доходить до екзистенційних загроз, Ізраїль вважає кожен день 6 жовтням − аби різанина ХАМАСу 7 жовтня ніколи не повторилася з кордонів країни.

“Факти на місці говорять самі за себе: порушення Хізбаллою Резолюції ООН 1701 (резолюція вимагає припинення вогню у Другій ліванській війні, - ред.) зробили її фактично недійсною. Поки не буде прийнято ефективне рішення, яке гарантуватиме безпеку наших людей, ЦАХАЛ продовжуватиме виконувати свій обов’язок: захищати громадян Ізраїлю та суверенітету Ізраїлю. Допоки дипломатичне рішення не буде знайдено та реалізовано: ми продовжуватимемо робити необхідні приготування для усунення загрози з нашого кордону”, − підсумувава військовий.