З Латвії можуть видворити понад тисячу росіян, - ЗМІ

Понад 1 000 громадян Росії, які проживають у Латвії, можуть бути видворені з країни.

Про це заявила керівниця Управління у справах громадянства і міграції Майра Розе, передає Delfi.

Вона повідомила, що близько 15 500 громадян РФ попросили посвідку на постійне проживання, а майже 3 000 осіб – тимчасову посвідку.

За словами Розе, близько 2 200 осіб не виконали необхідні дії, щоб продовжити своє перебування в Латвії. Однак це ще не остаточна цифра, оскільки люди продовжують подавати документи. Тому УСГМ попросило Державну прикордонну охорону перевірити, чи не виїхали вже люди, інформація про що може з'явитися наприкінці цього тижня.

"Понад 1 000 осіб підлягають видворенню. Ми бачимо, що є багато тих, хто запізнився, хто все ще намагається розібратися, подати документи на тимчасову посвідку на проживання, але, на жаль, ми мусимо сказати їм, що вони мають виїхати, тому що жоден із пунктів закону до них не відноситься", - зазначила Розе.