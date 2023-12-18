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З Латвії можуть видворити понад тисячу росіян, - ЗМІ

Близько 15 500 громадян РФ попросили посвідку на постійне проживання, а майже 3 000 осіб – тимчасову посвідку.

З Латвії можуть видворити понад тисячу росіян, - ЗМІ
Ілюстративне фото
Фото: Saeimas administrācija

Понад 1 000 громадян Росії, які проживають у Латвії, можуть бути видворені з країни.

Про це заявила керівниця Управління у справах громадянства і міграції Майра Розе, передає Delfi.

Вона повідомила, що близько 15 500 громадян РФ попросили посвідку на постійне проживання, а майже 3 000 осіб – тимчасову посвідку.

За словами Розе, близько 2 200 осіб не виконали необхідні дії, щоб продовжити своє перебування в Латвії. Однак це ще не остаточна цифра, оскільки люди продовжують подавати документи. Тому УСГМ попросило Державну прикордонну охорону перевірити, чи не виїхали вже люди, інформація про що може з'явитися наприкінці цього тижня.

"Понад 1 000 осіб підлягають видворенню. Ми бачимо, що є багато тих, хто запізнився, хто все ще намагається розібратися, подати документи на тимчасову посвідку на проживання, але, на жаль, ми мусимо сказати їм, що вони мають виїхати, тому що жоден із пунктів закону до них не відноситься", - зазначила Розе. 

  • Раніше Сейм Латвії у другому, остаточному читанні ухвалив зміни в закон про імміграцію, згідно з якими для отримання постійної посвідки на проживання термін на складання іспиту з державної мови російським громадянам подовжується на два роки.
  • На початку вересня повідомляли, що більшість громадян Росії у Латвії, які складали мовний іспит для отримання постійної посвідки на проживання, з першої спроби не впоралися з ним.
  • З лютого 2024 року в Латвії буде заборонено перебування автомобілів з російською реєстрацією, виняток - можна перетнути територію країни транзитом. Сьогодні Сейм в остаточному читанні вніс поправки до Закону "Про дорожнє сполучення", які передбачають заборону на перебування в Латвії автомобілям, зареєстрованим у Росії.
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