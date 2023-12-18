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До блокування КПП з Україною в Дорогуську долучаться польські фермери

Блокада має розпочатися о 13:30 за місцевим часом.

До блокування КПП з Україною в Дорогуську долучаться польські фермери
Архівне фото
Фото: Wojtek Jargiło /PAP

Сьогодні польські перевізники розпочинають нову блокаду під’їзної дороги до пропускного пункту Дорогуськ на кордоні з Україною, до них долучаться і фермери.

Про це повідомив лідер протестувальників-перевізників Рафал Меклер у Twitter (X), передає "Європейська правда".

Меклер повідомив, що з 18 грудня до блокування долучаться фермери з організації "Об’єднане село". Блокада має розпочатися о 13:30 за місцевим часом.

Фермери долучаться до блокування "у зв’язку з трагічною ситуацією на польському ринку, спричиненою неконтрольованим напливом зерна з України, браком перспектив на покращення ситуації в жнива 2023 року, а також браком запровадження системних розв’язань з метою захисту вітчизняного ринку".

Вони вимагають зупинки імпорту цукру з України, негайної виплати прямих субсидій, підтримки ставки акцизу на пальне на попередньому рівні, компенсацій для виробників кукурудзи.

Ситуація на українсько-польському кордоні:

  • Блокада польських перевізників триває з 6 листопада, ключова її вимога – повернути систему дозволів для українських перевізників..
  • 11 грудня стало відомо про те, що польські мітингарі розблокували пункт пропуску "Дорогуськ – Ягодин".
  • Проте вже за декілька годин після розблокування польська начебто поламана фура перекрила рух до КПП.
  • За добу роботи після розблокування пункт пропуску “Ягодин – Дорогуськ” оформив майже 600 вантажівок.
  • Пункт пропуску "Дорогуськ – Яготин" розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби. Польська поліція повідомила, що поламану вантажівку, яка перекривала рух до КПП, прибрали.
  • 16 грудня на кордоні з Польщею помер ще один далекобійник.
  • Станом на ранок неділі, 17 грудня, на кордоні з Польщею стоять понад дві тисячі вантажівок. Досі заблоковані три пункти пропуску
  • 15 грудня Люблінський окружний суд дозволив польським перевізникам поновити протест на пункті пропуску Дорогуськ із 18 грудня, який до того заблокував голова гміни.
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