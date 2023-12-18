До блокування КПП з Україною в Дорогуську долучаться польські фермери

Сьогодні польські перевізники розпочинають нову блокаду під’їзної дороги до пропускного пункту Дорогуськ на кордоні з Україною, до них долучаться і фермери.

Про це повідомив лідер протестувальників-перевізників Рафал Меклер у Twitter (X), передає "Європейська правда".

Меклер повідомив, що з 18 грудня до блокування долучаться фермери з організації "Об’єднане село". Блокада має розпочатися о 13:30 за місцевим часом.

Фермери долучаться до блокування "у зв’язку з трагічною ситуацією на польському ринку, спричиненою неконтрольованим напливом зерна з України, браком перспектив на покращення ситуації в жнива 2023 року, а також браком запровадження системних розв’язань з метою захисту вітчизняного ринку".

Вони вимагають зупинки імпорту цукру з України, негайної виплати прямих субсидій, підтримки ставки акцизу на пальне на попередньому рівні, компенсацій для виробників кукурудзи.

Jutro na Dorohusku startuje od nowa blokada. Dołączają do nas rolnicy ze Zjednoczonej Wsi. pic.twitter.com/5gi5JKSgrR — Rafał Mekler (@MeklerRafal) December 17, 2023

Ситуація на українсько-польському кордоні: