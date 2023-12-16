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На кордоні з Польщею помер ще один український далекобійник, – ЗМІ

Чоловіку раптово стало зле у черзі перед пунктом пропуску Корчова.

На кордоні з Польщею помер ще один український далекобійник, – ЗМІ
Фото: скриншот відео

Українському далекобійнику стало зле у черзі перед пунктом пропуску Краківець – Корчова з боку Польщі.

Про це повідомила журналістка Фактів ICTV Катерина Курбанова. 

За її словами, водій згодом помер.

  • Це вже не перший такий випадок на кордоні з Польщею, де відбувається страйк польських перевізників із 6 листопада. 
  • 23 листопада у Польщі на стоянці неподалік пункту пропуску "Корчова-Краківець" помер український водій
  • До цього, 11 листопада, у Польщі на парковці неподалік пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин", очікуючи на перетин кордону, помер 54-річний водій вантажівки з України.
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