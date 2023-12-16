Українському далекобійнику стало зле у черзі перед пунктом пропуску Краківець – Корчова з боку Польщі.
Про це повідомила журналістка Фактів ICTV Катерина Курбанова.
За її словами, водій згодом помер.
- Це вже не перший такий випадок на кордоні з Польщею, де відбувається страйк польських перевізників із 6 листопада.
- 23 листопада у Польщі на стоянці неподалік пункту пропуску "Корчова-Краківець" помер український водій.
- До цього, 11 листопада, у Польщі на парковці неподалік пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин", очікуючи на перетин кордону, помер 54-річний водій вантажівки з України.