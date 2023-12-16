За її словами, водій згодом помер.

Про це повідомила журналістка Фактів ICTV Катерина Курбанова.

Українському далекобійнику стало зле у черзі перед пунктом пропуску Краківець – Корчова з боку Польщі.

Чоловіку раптово стало зле у черзі перед пунктом пропуску Корчова.

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