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Нова влада Аргентини готується жорстко придушувати пікети: “в'язниця чи куля”

Президент Хав'єр Мілей і його союзники готують нові правила безпеки напередодні протестів проти девальвації валюти.

Нова влада Аргентини готується жорстко придушувати пікети: “в'язниця чи куля”
Демонстрація на підтримку права на аборти та проти тоді ще кандидата у президенти Хав'єра Мілея. Буенос-Айрес, вересень 2023 рок
Фото: EPA/UPG

Правозахисники в Аргентині висловили занепокоєння новими правилами безпеки для придушення очікуваної хвилі протестів після того, як новий уряд президента-лібертаріанця Хав’єра Мілея девальвував національну валюту більш ніж на 50%.

Про це пише The Guardian.

Окремих осіб і організації, які протестують, ідентифікуватимуть за допомогою “відео, цифрових або ручних засобів”, а потім виставлятимуть рахунки за вартість відправлення сил безпеки для контролю за їхніми демонстраціями. Міністерка безпеки Мілі Патриція Буллріч оголосила про новий протокол у четвер.

“Держава не збирається платити за використання силових структур; організації, які мають юридичний статус, повинні будуть платити, або окремі особи повинні будуть нести витрати”, – сказав Буллріч.

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Метою нових правил є запобігання пікетам, під час яких демонстранти блокують міські дороги та шосе на години, дні, а іноді навіть тижні.

“Ми багато років жили в повному безладді. Настав час покінчити з цим методом, здирництвом, від якого страждають громадяни”, – сказала Буллріч, додавщи, що демонстранти можуть “протестувати на тротуарі”.

Новий протокол дає право поліції на залізничних та автобусних станціях вилучати маски, палиці та інші елементи, які, на їхню думку, можуть бути використані під час демонстрації. Він також обмежує участь підлітків у соціальних протестах. Батьки підлітків, які повинні були бути в школі, а не протестувати, потраплять під санкції.

Правозахисні групи та опозиційні законодавці заявили, що нові правила, по суті, криміналізують законні протести. Лівий законодавець і колишня кандидатка у президенти Міріам Брегман заявила, що вони є абсолютно неконституційним. “Право на протест є першим із усіх прав”, − написала вона на соцплафтормі X. Вони криміналізують матерів і батьків, які вимагають кращих умов для своїх сімей.

Хосе Луїс Есперт, законодавець від партії Мілея “Свобода наступає”, відповів на обвинувачення трьома словами: “В’язниця або куля”.

  • Протести очікуються у відповідь на масове скорочення заробітної плати, а також на підвищення транспортних і тарифних ставок, оголошених рамках економічної програми Мілея “бензопилка”. Новий уряд Аргентини заявляє, що послабить вартість своєї валюти песо на понад 50% до долара США.
  • Інфляція, яка досягла піку приблизно в 160% в останні дні правління попереднього уряду пероніста Альберто Фернандеса, протягом першого тижня правління лібертаріанського уряду Мілея різко переросла в гіперінфляцію.
  • Про те, хто такий Мілей і що чекає Аргентину чекайте у матеріалі Lb.ua "Новий президент Аргентини: від тантричного сексу до анархо-капіталізму".
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