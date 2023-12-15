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Аргентина передасть Україні два гелікоптери Mi-171E

Гелікоптери призначені для місій з порятунку.

Аргентина передасть Україні два гелікоптери Mi-171E
Фото: Pucara Defensa

Військово-повітряні сили Аргентини передадуть Україні два гелікоптера Мі-171Е. Під час візиту президента України на інавгурацію Хав’єра Мілея, було домовлено про передачу українській державі двох гелікоптерів для рятувальних операцій.

Про це пише місцеве видання Pucara Defensa.

Контракт на постачання двох російських Мі-171Е Аргентині був підписаний наприкінці серпня 2010 року в Буенос-Айресі. Це була перша закупівля Аргентиною техніки російського виробництва.

Вартість продажу оцінювалася у 20 млн євро. Контракт також передбачав навчання аргентинських льотчиків та технічних фахівців. За даними джерел видання, США запропонували включити залишкову вартість гелікоптерів у перерахунок перших платежів за купівлю Буенос-Айресом винищувачів F-16 із запасів Данії.

"Наразі ведуться переговори щодо умов компенсації аргентинській стороні за передачу гелікоптерів Україні", – розповіли у виданні.

На даний момент обидва гелікоптери з номерами H94 та H95 виведені з експлуатації. Вони досягли своєї межі до проведення планової дефектації та інших ремонтних робіт.

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