​Дунайська комісія виключила Росію зі свого складу на 100-му, ювілейному, засіданні

Міжнародна міжурядова організація Дунайська комісія виключила Росію зі свого складу на своєму 100-му ювілейному засіданні під українським президентством.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ.

Зазначається, що Росія має покинути Комісію до 29 лютого 2024 року, інакше члени Комісії більше не визнаватимуть свої зобов'язання перед Росією за Белградською конвенцією про режим судноплавства на Дунаї.

"Це рішення — відповідь на порушення принципів вільного та безпечного судноплавства на Дунаї. Також воно ґрунтується на рішенні Комісії, прийнятому 17 березня 2022 року, відхилити російські повноваження, заборонити росіянам участь у всіх зустрічах та виключити їх із складу секретаріату Комісії. Я вдячний членам Дунайської комісії за цей сміливий та принциповий крок", - прокоментував голова МЗС Дмитро Кулеба.

Що таке Дунайська комісія