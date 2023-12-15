​Дунайська комісія виключила Росію зі свого складу на 100-му, ювілейному, засіданні

Міжнародна міжурядова організація Дунайська комісія виключила Росію зі свого складу на своєму 100-му ювілейному засіданні під українським президентством.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ.
Зазначається, що Росія має покинути Комісію до 29 лютого 2024 року, інакше члени Комісії більше не визнаватимуть свої зобов'язання перед Росією за Белградською конвенцією про режим судноплавства на Дунаї.
"Це рішення — відповідь на порушення принципів вільного та безпечного судноплавства на Дунаї. Також воно ґрунтується на рішенні Комісії, прийнятому 17 березня 2022 року, відхилити російські повноваження, заборонити росіянам участь у всіх зустрічах та виключити їх із складу секретаріату Комісії. Я вдячний членам Дунайської комісії за цей сміливий та принциповий крок", - прокоментував голова МЗС Дмитро Кулеба.
Що таке Дунайська комісія
- Це – міжнародна міжурядова організація, створена в рамках Конвенції про режим судноплавства на Дунаї, підписаної в Белграді 18 серпня 1948 року. Її учасниками були Австрія, Болгарія, Угорщина, Німеччина, Молдова, Росія, Румунія, Сербія, Словаччина, Україна і Хорватія. Про своє бажання стати членами оновленої Дунайської комісії заявили Франція, Туреччина і Європейський Союз.
- У 2021 році головою Дунайської комісії вперше стала представниця України – посол України в Угорщині Любов Непоп. З ініціативи Мінінфраструктури та за рішенням голови Дунайської комісії була скликана 12-та позачергова сесія, в межах якої й були прийняті безпрецедентні рішення, яких не вдавалося досягнути з 90-х років.
- У березні минулого року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на позачерговій сесії було ухваалене рішення зупинити повноваження Росії в Дунайській комісії.