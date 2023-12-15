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Нідерланди надали Україні понад 2,5 мільярди євро допомоги

Лише за два місяці уряд Нідерландів виділив понад 500 млн євро допомоги.

Нідерланди надали Україні понад 2,5 мільярди євро допомоги
Фото: EPA/UPG

За два останні місяці уряд Нідерландів виділив на допомогу Україні 550 млн євро. Загалом сума підтримки сягнула 2,6 млрд євро. Про це йдеться у поширеному нідерландським урядом повідомленні, — пише "Укрінформ".

"Від 3 жовтня Україні було надано військової допомоги майже на 550 млн євро", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, за два місяці країна-союзник передала Україні бойові машини, системи ППО, озброєння, боєприпаси та безпілотники. Крім того, Україні передано обладнання для розмінування, польові шпиталі, намети та численне обладнання та медичне приладдя. Також були поставлені запчастини до різної техніки та транспортних засобів. "Ми не можемо залишати Україну на самоті. З нашою підтримкою ми гарантуємо, що Україна зможе продовжувати боротьбу. Вона не повинна програти цю битву. Це також стосується нашої свободи та безпеки", — підкреслила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Допомога Нідерландів для України:

  • У листопаді стало відомо, що Нідерланди нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 500 млн євро.
  • Також, Нідерланди зарезервували додатковий пакет військової допомоги для України на суму 2 млрд євро на 2024 рік. Кошти спрямують на постачання боєприпасів, технічне обслуговування техніки та озброєнь та реконструкцію країни.
  • Володимир Зеленський обговорив із головою Міноборони Нідерландів посилення обороноздатності України. 
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