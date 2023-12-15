Нідерланди надали Україні понад 2,5 мільярди євро допомоги

За два останні місяці уряд Нідерландів виділив на допомогу Україні 550 млн євро. Загалом сума підтримки сягнула 2,6 млрд євро. Про це йдеться у поширеному нідерландським урядом повідомленні, — пише "Укрінформ".

"Від 3 жовтня Україні було надано військової допомоги майже на 550 млн євро", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, за два місяці країна-союзник передала Україні бойові машини, системи ППО, озброєння, боєприпаси та безпілотники. Крім того, Україні передано обладнання для розмінування, польові шпиталі, намети та численне обладнання та медичне приладдя. Також були поставлені запчастини до різної техніки та транспортних засобів. "Ми не можемо залишати Україну на самоті. З нашою підтримкою ми гарантуємо, що Україна зможе продовжувати боротьбу. Вона не повинна програти цю битву. Це також стосується нашої свободи та безпеки", — підкреслила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

Допомога Нідерландів для України: