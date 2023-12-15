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На кордоні зі Словаччиною відновили рух вантажівок, – ДПСУ

Словацькі перевізники розблокували пункт пропуску "Вишнє Немецке – Ужгород".

На кордоні зі Словаччиною відновили рух вантажівок, – ДПСУ
Фото: UNAS

На кордоні із Словаччиною відновили рух вантажівок.

"За інформацією, яка надійшла учора ввечері українським прикордонникам, рух вантажних автомобілів на в'їзд у Словаччину перед пунктом пропуску "Вишнє Нємецке" представниками словацьких перевізників було розблоковано на невизначений термін", – повідомили у Західному регіональному управлінні ДПСУ.

Як зазначили українські прикордонники, словаки повідомляли про тимчасове розблокування, після чого оформлення вантажних транспортних засобів на виїзд із України розпочалося у штатному режимі.

У ДПСУ коментують, що з моменту припинення блокування, станом на 09.00 15 грудня у напрямку вибуття з України через пункт пропуску «Ужгород» оформлено майже 60 вантажних автомобілів. Ще 1065 вантажівок перебувають в електронній черзі на виїзд з України.

Що відомо про блокування словацького кордону:

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