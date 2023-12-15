На кордоні зі Словаччиною відновили рух вантажівок, – ДПСУ

На кордоні із Словаччиною відновили рух вантажівок.
"За інформацією, яка надійшла учора ввечері українським прикордонникам, рух вантажних автомобілів на в'їзд у Словаччину перед пунктом пропуску "Вишнє Нємецке" представниками словацьких перевізників було розблоковано на невизначений термін", – повідомили у Західному регіональному управлінні ДПСУ.
Як зазначили українські прикордонники, словаки повідомляли про тимчасове розблокування, після чого оформлення вантажних транспортних засобів на виїзд із України розпочалося у штатному режимі.
У ДПСУ коментують, що з моменту припинення блокування, станом на 09.00 15 грудня у напрямку вибуття з України через пункт пропуску «Ужгород» оформлено майже 60 вантажних автомобілів. Ще 1065 вантажівок перебувають в електронній черзі на виїзд з України.
Що відомо про блокування словацького кордону:
- Ще у листопаді перевізники Словаччини погрожували закриттям кордону.
- 1 грудня таки виконали погрози і заблокували рух вантажівок на кордоні з Україною.
- 4 грудня акція завершилися, рух транспорту вдалося розблокувати.
- 7 грудня словацькі перевізники заявили, що готові заблокувати пункт пропуску “Вишнє-Нємецьке”.
- 11 грудня знову перекрили рух вантажівок на кордоні.
- 15 грудня пропуск вантажівок з України у Словаччину частково поновлено.