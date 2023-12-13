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Фіцо заявив, що Словаччина підтримає початок переговорів про вступ України до ЄС попри те, що “Україна абсолютно не готова”

Фіцо назвав такий крок Євросоюзу “політичним рішенням”.

Фіцо заявив, що Словаччина підтримає початок переговорів про вступ України до ЄС попри те, що “Україна абсолютно не готова”
Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна підтримає початок переговорів про вступ України до ЄС.

Про це повідомляє словацьке видання Dennik. 

“Ми не будемо перешкоджати рішенню Євросоюзу розпочати переговори з Україною. Це політичне рішення, воно не має нічого спільного з реальністю. Україна абсолютно не готова до відкриття переговорів", - сказав Фіцо перед членами Єврокомітету.

Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжує виступати проти початку переговорів із Україною про вступ до Євросоюзу. За день до вирішального саміту лідерів ЄС у Брюсселі він повторив свою позицію протистояння

  • Цього тижня політичне рішення про початок переговорів із Україною про вступ до ЄС має ухвалити Європейська рада. Днями міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на міністерській зустрічі в Брюсселі з колегами з Євросоюзу сказав, що рішення щодо України ще не ухвалено і боротьба за нього триватиме на самому засіданні Євроради.
  • Основною перешкодою вважається Угорщина, яка наголошує, що проти початку переговорів про вступ України. Раніше Будапешт уже висловлювався проти прийняття України до НАТО. Президент України провів розмову із угорським прем'єром під час візиту до Аргентини, а Кулеба зустрівся з міністром закордонних справ Сійярто
  • У листопаді Єврокомісія рекомендувала почати з Україною переговори про вступ, однак нагадала, що виконані ще не всі реформи. Йдеться про боротьбу з корупцією, зменшення впливу олігархату та про права меншин (які є проблемним питанням для Угорщини). Ухвалити необхідні закони Україна повинна до березня. Кулеба вчора сказав, що три з чотирьох уже ухвалені, зокрема про права меншин.
  • З закликом схвалити початок переговорів про вступ України до Орбана зверталися угорські меншини. Орбан сказав, що Угорщина пропонує не членство України в ЄС, а "стратегічне партнерство". Раніше він озвучив ініціативу підписати з Україною угоду про стратегічне партнерство на декілька років. 
  • Нещодавно президент України заявив, що якщо ЄС не ухвалить рішення про початок переговорів про вступ України, це означатиме, що на це наклав вето Путін. Президент вважає, що РФ почала "працювати" над країнами, бо не має воєнних успіхів.
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