Фіцо заявив, що Словаччина підтримає початок переговорів про вступ України до ЄС попри те, що “Україна абсолютно не готова”

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна підтримає початок переговорів про вступ України до ЄС.

Про це повідомляє словацьке видання Dennik.

“Ми не будемо перешкоджати рішенню Євросоюзу розпочати переговори з Україною. Це політичне рішення, воно не має нічого спільного з реальністю. Україна абсолютно не готова до відкриття переговорів", - сказав Фіцо перед членами Єврокомітету.

Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжує виступати проти початку переговорів із Україною про вступ до Євросоюзу. За день до вирішального саміту лідерів ЄС у Брюсселі він повторив свою позицію протистояння