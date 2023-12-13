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Уряд спільно з партнерами готує матрицю реформ, яка охопить усі сфери, – Шмигаль

Також Світовий банк готує третю швидку оцінку збитків і потреб України від початку повномасштабного вторгнення.

Уряд спільно з партнерами готує матрицю реформ, яка охопить усі сфери, – Шмигаль
Фото: Кабінет міністрів України

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував матрицю реформ, яка охопить сфери від економіки та цифровізації до верховенства права та освіти.

"Дуже важливу роль відіграватимуть антикорупційні ініціативи. Наша увага зосереджена не лише на тому, щоб посадити корупціонерів у в’язницю, але, перш за все, на створенні системи, у якій немає можливості для корупції. Це стане можливим завдяки цифровізації державних послуг, дерегуляції бізнесу та зменшенню ролі держави в економіці", – зазначив глава уряду.

Шмигаль заявив, що матриця реформ – це вичерпні аналітичні дані щодо всіх реформаторських зобов’язань, які взяла на себе Україна. 

"Це чітка дорожня карта, яка включає ключові реформи українського Уряду, а також рекомендації та пропозиції від наших міжнародних партнерів", –  повідомив чиновник.

Фото: Кабінет міністрів України

За словами прем’єр-міністра, Україна орієнтується на бенчмарки МВФ, рекомендації Європейської комісії, напрацювання зі Світовим банком і ОЕСР та план реформ в рамках 4-річної ініціативи ЄС Ukraine Facility, який зараз напрацьовується.

"Наразі зі Світовим банком готується третя швидка оцінка збитків і потреб для України. Це буде оновлена оцінка наслідків російського вторгнення за період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року", – повідомив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр підкреслив, що за останні 20 місяців Україні вдалося підтримувати макроекономічну стабільність; тримати інфляцію під контролем; подолати масштабну зупинку виробництва та наслідки відтоку робочої сили; відновити логістичні потоки в умовах блокади чорноморських портів; запустити програму швидкої реконструкції; отримати статус кандидата на членство в ЄС; налагодити продуктивний діалог з міжнародними фінансовими інституціями та отримати від МВФ Програму розширеного фінансування в розмірі 15,6 мільярда доларів.

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