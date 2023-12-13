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Глава МЗС Ірану назвав Україну одним із чорних ринків зброї для бойовиків ХАМАС, в Україні цю заяву назвали лицемірною

При цьому очільник іранського МЗС підтвердив надання “всілякого роду підтримки в минулому” терористичним угрупування Близького Сходу. Він заявив, що така “підтримка” нібито відповідала нормам міжнародного права.

Глава МЗС Ірану назвав Україну одним із чорних ринків зброї для бойовиків ХАМАС, в Україні цю заяву назвали лицемірною
міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахян
Фото: ЕРА/UPG

Міністерство закордонних справ України звернуло увагу на заяву міністра закордонних справ Ірану Хосейна Аміра Абдоллахіяна під час його онлайн-виступу на Дохійському форумі 11 грудня 2023 року. 

У своєму виступі очільник іранського зовнішньополітичного відомства підтвердив надання «всілякого роду підтримки в минулому» ХАМАС, Хезболлі та Ісламському джихаду, стверджуючи, що така підтримка нібито відповідала нормам міжнародного права.

Коментуючи постачання зброї цим угрупованням, Хосейн Абдоллахіян заявив, що «одним із чорних ринків, з якого вони можуть отримати зброю, є Україна».

“Категорично відкидаємо провокативні та безпідставні звинувачення іранського представника. Такі твердження не відповідають дійсності. В Україні діють прозорі механізми моніторингу отримання та використання озброєння, отриманого від міжнародних партнерів, що дозволяє активно і змістовно протидіяти пропаганді та фейковим звинуваченням, зокрема на зразок тих, які поширив глава МЗС Ірану”, - йдеться в повідомленні українського відомства.

МЗС України зазначає, що лицемірність згаданої заяви стає ще більш очевидною, якщо врахувати підтверджені прямі поставки Іраном дронів Росії, які вже давно доведені реальними доказами та фактами, які Іран не хоче ані сприймати, ані бачити, попри їх абсолютну очевидність та безсумнівність.

Також відомство нагадало, що Україна неодноразово застерігала Іран, що наслідки підтримки агресії проти України значно переважають будь-яку вигоду від співпраці з РФ. 

“Іран має відмовитися від своїх деструктивних дій та дотримуватися принципів і норм міжнародного права”, - заявили в МЗС України.

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