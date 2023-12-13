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Свобода повинна бути добре озброєна і добре захищена, - Зеленський за результатами зустрічі із Джо Байденом

Серед українських та американських пріоритетів на наступний рік - позбавлення Росії переваги в повітрі та зрив її наступальних операцій, а також спільне виробництво зброї.

Свобода повинна бути добре озброєна і добре захищена, - Зеленський за результатами зустрічі із Джо Байденом
Фото: Скріншот з відео

В Білому домі відбулась зустріч президентів США та України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він подякував США за непохитну підтримку України, включаючи новий пакет військової допомоги на суму 200 млн доларів.

“У Чорному морі ми розгромили російський флот. Наш морський експорт відновився, зміцнюючи як нашу економіку, яка зараз зростає на 5%, так і глобальну продовольчу безпеку”, - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна рухається у правильному напрямку, і під час сьогоднішніх переговорів із президентом Байденом обговорили шляхи просування вперед.

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Володимир Зеленський запевнив, що є чіткі та досяжні пріоритети на 2024 рік, включаючи позбавлення Росії переваги в повітрі та зрив її наступальних операцій; спільне виробництво зброї; використання заморожених російських активів для підтримки України.

“Свобода повинна бути добре озброєна і добре захищена”, - підсумував президент України.

Що відомо про візит Зеленського до США

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