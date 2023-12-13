Серед українських та американських пріоритетів на наступний рік - позбавлення Росії переваги в повітрі та зрив її наступальних операцій, а також спільне виробництво зброї.

В Білому домі відбулась зустріч президентів США та України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він подякував США за непохитну підтримку України, включаючи новий пакет військової допомоги на суму 200 млн доларів.

“У Чорному морі ми розгромили російський флот. Наш морський експорт відновився, зміцнюючи як нашу економіку, яка зараз зростає на 5%, так і глобальну продовольчу безпеку”, - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна рухається у правильному напрямку, і під час сьогоднішніх переговорів із президентом Байденом обговорили шляхи просування вперед.

Володимир Зеленський запевнив, що є чіткі та досяжні пріоритети на 2024 рік, включаючи позбавлення Росії переваги в повітрі та зрив її наступальних операцій; спільне виробництво зброї; використання заморожених російських активів для підтримки України.

“Свобода повинна бути добре озброєна і добре захищена”, - підсумував президент України.

I am glad to be back at the White House and meeting with @POTUS Joe Biden.



I am grateful to the U.S. for its unwavering support for Ukraine, including $200 million military aid package announced today.



In the Black Sea, we defeated the Russian fleet. Our maritime exports have… pic.twitter.com/bdc1UHHdhE — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 12, 2023

Що відомо про візит Зеленського до США