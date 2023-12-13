В Білому домі відбулась зустріч президентів США та України.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Він подякував США за непохитну підтримку України, включаючи новий пакет військової допомоги на суму 200 млн доларів.
“У Чорному морі ми розгромили російський флот. Наш морський експорт відновився, зміцнюючи як нашу економіку, яка зараз зростає на 5%, так і глобальну продовольчу безпеку”, - зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що Україна рухається у правильному напрямку, і під час сьогоднішніх переговорів із президентом Байденом обговорили шляхи просування вперед.
Володимир Зеленський запевнив, що є чіткі та досяжні пріоритети на 2024 рік, включаючи позбавлення Росії переваги в повітрі та зрив її наступальних операцій; спільне виробництво зброї; використання заморожених російських активів для підтримки України.
“Свобода повинна бути добре озброєна і добре захищена”, - підсумував президент України.
I am glad to be back at the White House and meeting with @POTUS Joe Biden.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 12, 2023
I am grateful to the U.S. for its unwavering support for Ukraine, including $200 million military aid package announced today.
In the Black Sea, we defeated the Russian fleet. Our maritime exports have… pic.twitter.com/bdc1UHHdhE
Що відомо про візит Зеленського до США
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Президент України перебуває з робочим візитом в США. Серед іншого, він має зустрітися з лідерами Конгресу та президентом Джо Байденом.
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Наразі глава держави вже провів зустріч з директоркою-розпорядницею МВФ. Президент подякував за виділення Україні траншу обсягом 900 млн доларів.
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Також Зеленський зустрівся із військовим керівництвом США. Під час розмови сторони обговорили, серед іншого, подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони.
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Крім того, президент зустрівся з керівниками американських оборонних компаній. Глава держави запропонував створити в Україні європейський оборонний хаб. А також зауважив, що Україна "готова скорочувати бюрократію".
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Також Зеленський обговорив із президентом Світового банку подальшу фінансову підтримку України. Зокрема, сторони обговорили питання збільшення питомої ваги безготівкової економіки в системі України.
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У Вашингтоні президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками аналітичних центрів США.
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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американськими сенаторами.
- Президент України Володимир Зеленський вперше провів зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном.