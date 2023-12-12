Він не уточнив, що саме входить до нового пакета допомоги.

Під час зустрічі із Володимиром Зеленським у Білому домі президент США Джо Байден оголосив про виділення 200 млн доларів допомоги Україні.

"Я щойно підписав рішення про виділення ще 200 мільйонів доларів шляхом списання майна Міністерства оборони для України. Вони прийдуть швидко", – сказав Байден.

Він не уточнив, що саме входить до нового пакета допомоги.

Крім того, президент США наголосив на необхідності схвалення Конгресом США додаткового фінансування для України. Якщо цього не станеться, наголосив Байден, для Владіміра Путіна це стане "різдвяним подарунком".

Президент США сказав Зеленському, що Сполучені Штати будуть стояти на боці України, навіть якщо республіканці заблокують пакет допомоги.

Що відомо про підтримку з боку США і "критичний момент"