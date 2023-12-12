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Байден оголосив про виділення 200 млн доларів допомоги Україні

Він не уточнив, що саме входить до нового пакета допомоги.

Байден оголосив про виділення 200 млн доларів допомоги Україні
Фото: Скріншот з відео

Під час зустрічі із Володимиром Зеленським у Білому домі президент США Джо Байден оголосив про виділення 200 млн доларів допомоги Україні.

"Я щойно підписав рішення про виділення ще 200 мільйонів доларів шляхом списання майна Міністерства оборони для України. Вони прийдуть швидко", – сказав Байден.

Він не уточнив, що саме входить до нового пакета допомоги.

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Крім того, президент США наголосив на необхідності схвалення Конгресом США додаткового фінансування для України. Якщо цього не станеться, наголосив Байден, для Владіміра Путіна це стане "різдвяним подарунком".

Президент США сказав Зеленському, що Сполучені Штати будуть стояти на боці України, навіть якщо республіканці заблокують пакет допомоги.

Що відомо про підтримку з боку США і "критичний момент"

  • У жовтні цьгоо року адміністрація президента США Джо Байдена подала до Конгресу запит на виділення майже $106 млрд, з яких близько 61,1 млрд призначені для військової підтримки України. Пакет також включає допомогу Ізраїлю (14,3 млрд), фінансування Тайваню та кошти на американський кордон. 

  • Однак досі Конгрес за це фінансування не проголосував. Деякі республіканці скептично поставилися до ідеї дати Україні нову допомогу, а деякі воліли б допомагати лише гуманітарно, писала в жовтні газета Wall Street Journal.

  • 4 грудня Білий дім попередив Конгрес, що у нього закінчуються гроші для допомоги Україні. Директорка з питань бюджету Білого дому Шаланда Янг оприлюднила це попередження у листі до спікера Палати представників Майка Джонсона та інших лідерів Конгресу. У листі вона сказала, що без дій Конгресу до кінця року ресурси, щоб закупити більше зброї та обладнання для України, буде вичерпано. 

  • 6 грудня демократи в Сенаті США представили новий законопроєкт, що включає допомогу Україні та Ізраїлю. Йдеться про пакет заходів на $111 мільярдів, з яких 15 млрд призначені Україні, а 10,6 – Ізраїлю. Однак є ризик, що документ не зможуть ухвалити через відсутність узгодженої позиції щодо південного кордону. 

  • 7 грудня законопроєкт, який передбачав надання Україні та Ізраїлю нової безпекової допомоги, був заблокований в Сенаті США. Річ у тім, що республіканці наполягали на своїх вимогах посилити заходи щодо контролю за імміграцією на кордоні США з Мексикою.

  • Під час візиту до США Президент Зеленський провів зустріч зі сенаторами. Він наголошував на необхідності підтримки нашої держави, надання далекобійної зброї, систем ППО. Зеленський попередив сенаторів  - Україна не відмовиться від бойових дій, якщо підтримка ослабне. Тоді боротьба з РФ переросте у партизанську війну.
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