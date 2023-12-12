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Розвідка США: Росія втратила 87% армії, яку мала до вторгнення в Україну

За даними американської розвідки, війна "різко відкинула на 15 років назад зусилля Росії щодо модернізації своїх сухопутних військ".

Розвідка США: Росія втратила 87% армії, яку мала до вторгнення в Україну
Фото: Десантно-штурмові війська ЗСУ

Росія втратила 87 відсотків від загальної чисельності сухопутних військ, які вона мала до початку вторгнення в Україну, передає CNN з посилання на дані розвідки США, які отримав Конгрес.

Також РФ втратила дві третини танків.

За оцінками, із 360 000 окупантів (зокрема, контрактників і призовників) які вторглися в Україну, Росія втратила на полі бою 315 000 осіб. Із 3500 танків втрачено 2200. Також знищено 4400 із 13600 бойових машин піхоти та бронетранспортерів, що становить 32% від загальної кількості.

Незважаючи на важкі втрати в живій силі та техніці, російський диктатор Володимир Путін хоче просуватися вперед, адже війна наближається до дворічного "ювілею". Офіційні особи США також попереджають, що Україна залишається дуже вразливою. 

За даними американської розвідки, війна "різко відкинула на 15 років назад зусилля Росії щодо модернізації своїх сухопутних військ".

"Станом на кінець листопада Росія втратила понад чверть своїх запасів техніки сухопутних військ, що були до вторгнення. Це знизило складність і масштаб російських наступальних операцій, які не змогли досягти серйозних успіхів в Україні з початку 2022 року", - йдеться в оцінці розвідки США. 

  • Як повідомив нині Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення і до 12 грудня склали близько 340 650 осіб. 
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