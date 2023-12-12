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Данілов: Старі підручники НАТО про війну вже не працюють

Секретар РНБО розповів, чому старі підходи та методи ведення бойових дій вже неактуальні.

Данілов: Старі підручники НАТО про війну вже не працюють
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Фото: Макс Требухов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов наголосив, що війна Росії проти України абсолютна інша, ніж минулі світові війни, тому старі підходи та методи розрахунків вже неактуальні.

Про це він розповів в інтерв'ю Бі-бі-сі.

Аналізуючи невтішні результати літнього контрнаступу, Данілов зазначив, що ця війна "дуже складна і в ній не можуть бути лише переможні битви".

"Чи можемо ми помилятися? Звичайно, можемо. Ми живі люди. Люди роблять інколи помилки. Інша справа, чи є це помилка фатальною. Так от, я можу сказати, що фатальних помилок у нас ще не було. І, дай Бог, не буде", - зазначив секретар РНБО.

При цьому він наголосив, що Україна не збирається складати зброю і буде і далі воювати.

"Що стосується подій з травня місяця, дійсно у нас була надія що ми зможемо зробити ті чи інші речі. Ми би дуже хотіли швидко звільнити нашу територію і швидко знищили ворога. Але ситуація складана, складне завдання і є розуміння, що ворог навчається, робить висновки і підтягує інші країни для розв'язання своїх проблем", - пояснив Данілов.

Він нагадав, що Росія використовує велику кількість техніки та зброї, а ситуація на полі бою постійно змінюється.

"Генерал Залужний констатує, що та ситуація, яка є зараз на фронті, є такою, коли дуже складно отримати перемогу старими засобами ведення війни", - прокоментував він інтерв'ю головнокомандувача Валерія Залужного виданню The Economist.

"Маємо на увазі, що такої війни, яка є сьогодні на території нашої країни, не було ані в 20, ані в 21 столітті. Це новітня війна, це перша війна, яка потягнула за собою зовсім інші технології, інше бачення, інше розуміння. І всі підручники, які були написані, в тому числі в НАТО, відносно війни, їх треба відправити вже в архів", - зазначив секретар РНБО.

Він упевнений, що країнам НАТО "треба писати новий підручник, в який спосіб мають воювати армії Альянсу".

"Сьогодні складається враження, що у Путіна все добре, що він стабілізував ситуацію, що він зараз на фронті буде перемагати і що він буде переможцем в цій війні. Це абсолютно хибне уявлення про процеси, які відбуваються. Я можу сказати, що перемога обов'язково буде за нами і ми обов'язково спільно з нашими партнерами отримаємо цю перемогу. І в результаті цієї перемоги Російська Федерація розпадеться на шматки", - сказав Данілов.

Що сталося з контрнаступом ЗСУ

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