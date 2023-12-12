Внаслідок російських обстрілів у Херсонській громаді поранено 5 осіб

На вечір 12 грудня у Херсонській міській територіальній громаді відомо про п'ятьох поранених внаслідок російських ворожих обстрілів.
Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.
“Двоє чоловіків отримали травми у Херсоні сьогодні зранку: один, перебуваючи у приміщенні, інший - на вулиці. Вони були ушпиталені”, - повідомив Мрочко.
Він додав, що ще троє чоловіків були поранені вчора близько 16:30 під час удару російської армії по Корабельному району.
Вони сьогодні звернулися по медичну допомогу, у них легкі травми. Поранені після допомоги лікарів проходитимуть лікування амбулаторно.
Що відомо про російські обстріли Херсона
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Російська армія сьогодні вдень знову атакувала Херсон. Під час обстрілу пошкоджено освітній заклад.
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Учора в Херсонській області одна людина загинула, ще четверо поранені.
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Після звільнення восени 2022 правобережжя Херсонської області, де росіяни вбивали і катували мирне населення, окупаційні війська залишилися на лівому березі річки Дніпро, звідки щоденно обстрілюють неокуповану територію. Аби убезпечити місцевих від постійних ударів, Сили оборони провели складну спецоперацію, висадилися на лівому березі і закріпилися на деяких позиціях. Ворог прагне вибити захисників. У Генштабі повідомляють, що Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Ворог тим часом не припиняє бити по вільній частині Херсонської та по Миколаївській області.