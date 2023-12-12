Внаслідок російських обстрілів у Херсонській громаді поранено 5 осіб

Троє з них були поранені ще вчора.

На вечір 12 грудня у Херсонській міській територіальній громаді відомо про п'ятьох поранених внаслідок російських ворожих обстрілів.

Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко.

“Двоє чоловіків отримали травми у Херсоні сьогодні зранку: один, перебуваючи у приміщенні, інший - на вулиці. Вони були ушпиталені”, - повідомив Мрочко.

Він додав, що ще троє чоловіків були поранені вчора близько 16:30 під час удару російської армії по Корабельному району.

Вони сьогодні звернулися по медичну допомогу, у них легкі травми. Поранені після допомоги лікарів проходитимуть лікування амбулаторно.

Що відомо про російські обстріли Херсона