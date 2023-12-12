Головне за вівторок, 12 грудня: бої під Авдіївкою, Умєров і Залужний на східному фронті, хакерська атака на "Київстар"

73 бойових зіткнення, ворожі обстріли, зустрічі Зеленського в Сполучених Штатах, 200 млн доларів допомоги від США, український прапор на териконі під Горлівкою. Яким запам’ятається 657-й день повномасштабної війни.

Під час зустрічі із Володимиром Зеленським у Білому домі президент США Джо Байден оголосив про виділення 200 млн доларів допомоги Україні.

"Я щойно підписав рішення про виділення ще 200 мільйонів доларів шляхом списання майна Міністерства оборони для України. Вони прийдуть швидко", – сказав Байден. Що саме входить до нового пакета допомоги, він не уточнив.

Крім того, президент США наголосив на необхідності схвалення Конгресом США додаткового фінансування для України. Якщо цього не станеться, наголосив Байден, для Владіміра Путіна це стане "різдвяним подарунком".

Президент США сказав Зеленському, що Сполучені Штати стоятимуть на боці України, навіть якщо республіканці заблокують пакет допомоги.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 73 бойових зіткнення.

Ворог завдав 1 ракетного та 3 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 37 атак ворога в районах східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, південніше Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Запорізькому напрямку сили оборони відбили 4 атаки противника в районах північніше Приютного та західніше Вербового.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 12 грудня – в нашій новині.

Росія втратила 87 відсотків від загальної чисельності сухопутних військ, які вона мала до початку вторгнення в Україну, передає CNN з посилання на дані розвідки США, які отримав Конгрес.

Також РФ втратила дві третини танків.

За оцінками, із 360 000 окупантів (зокрема, контрактників і призовників) які вторглися в Україну, Росія втратила на полі бою 315 000 осіб. Із 3500 танків втрачено 2200. Також знищено 4400 із 13600 бойових машин піхоти та бронетранспортерів, що становить 32% від загальної кількості.

Незважаючи на важкі втрати в живій силі та техніці, російський диктатор Володимир Путін хоче просуватися вперед, адже війна наближається до дворічного "ювілею". Офіційні особи США також попереджають, що Україна залишається дуже вразливою.

За даними американської розвідки, війна "різко відкинула на 15 років назад зусилля Росії щодо модернізації своїх сухопутних військ".

Докладніше – в новині.

Українські воїни відбили один із териконів у межах Горлівки та захопили позиції противника.

Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський. “Наші герої – штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, королівської бригади. Попри складні умови, відбила один із териконів у межах Горлівки та захопила позиції противника”, - йдеться в повідомленні. Зазначається, що тепер над териконом майорить наш прапор.

Крім того, українські бійці взяли у полон декілька російських окупантів.

Зазначимо, Горлівка окупована ще з 2014 року.

Міністр оборони Рустем Умєров та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідали позиції воїнів на східному напрямку.

Міністр і Головком привітали воїнів із днем Сухопутних військ і вручили їм нагороди.

Командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський ознайомив керівництво з ситуацією на східному напрямку. Співрозмовники обговорили ключові потреби українських воїнів.

"Працюємо над посиленням постачання зброї на фронт, запускаємо виробництва, розширюємо можливості закупівель БПЛА (як розвідувальних, так і ударних), щоденно на зв’язку із партнерами", – сказав Умєров.

Також Міністерство оборони та Генеральний штаб розробляють спільний план дій та оцінюють потенційні загрози.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американськими сенаторами.

Про це йдеться в дописі Зеленського на його сторінках у соцмережах. "Дружня, відверта зустріч у Сенаті США, яка є важливим підтвердженням підтримки України в боротьбі за незалежність, свободу та демократію", - зазначив Президент.

Він повідомив, що розповів сенаторам про актуальну безпекову та економічну ситуацію в Україні та "важливість збереження життєво необхідної американської підтримки" і відповів на запитання.

Більше конкретики – в новині.

Причиною збою в роботі мобільного оператора "Київстар" стала хакерська атака. Про це повідомили у дописі компанії в X.

"Київстар" запевнив, що надасть компенсацію тим абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами. Для розслідування атаки залучили правоохоронців та спеціальні державні служби.

"Станом на зараз відомо, що персональні дані абонентів не скомпрометовані", – йдеться у повідомленні.

Масована DDoS-атака відбулася також на Монобанк, її було відбито.

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