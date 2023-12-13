Ізраїль почав затоплювати тунелі терористів ХАМАС у Газі морською водою

Збройні сили Ізраїлю почали закачувати морську воду у величезний комплекс тунелів ХАМАС у секторі Гази, пише The Wall Street Journal із посиланням на слова офіційних осіб США, ознайомлених з операціями ізраїльських військових. Це частина інтенсивних зусиль зі знищення підземної інфраструктури, яка лежить в основі терористичних операцій групи.
Видання зазначає, що затоплення тунелів водою з Середземного моря, яке перебуває на ранній стадії, є одним із кількох методів, які використовує Ізраїль, щоб спробувати знищити тунелі.
Операція із затоплення тунелів може тривати кілька тижнів.
Водночас деякі американські чиновники стурбовані тим, що закачування морської води може поставити під загрозу постачання прісної води до Гази.
Також є загроза можливого забруднення ґрунту небезпечними речовинами, які можуть перебувати в тунелях.
- Терористи ХАМАС вже багато років використовують розгалужену систему підземних ходів. Їхня загальна довжина становить, за різними оцінками, від 400 до 500 кілометрів.
- 7 жовтня терористи використали ці тунелі для проникнення на ізраїльську територію і початку терористичної атаки на країну.
- Терористи стверджують, що у тунелях досі перебувають ізраїльські заручники.
- Раніше армія Ізраїлю виявила тунелі та лабораторії з виготовлення зброї ХАМАС у Газі. Тунелі та три лабораторії виявили у таборі біженців Дженін.