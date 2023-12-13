Ізраїль почав затоплювати тунелі терористів ХАМАС у Газі морською водою

Таким чином Ізраїль збирається знищити мережі, яка лежать в основі терористичних операцій ХАМАС.

Один із підземних тунелів терористів угрупування ХАМАС у секторі Гази

Збройні сили Ізраїлю почали закачувати морську воду у величезний комплекс тунелів ХАМАС у секторі Гази, пише The Wall Street Journal із посиланням на слова офіційних осіб США, ознайомлених з операціями ізраїльських військових. Це частина інтенсивних зусиль зі знищення підземної інфраструктури, яка лежить в основі терористичних операцій групи.

Видання зазначає, що затоплення тунелів водою з Середземного моря, яке перебуває на ранній стадії, є одним із кількох методів, які використовує Ізраїль, щоб спробувати знищити тунелі.

Операція із затоплення тунелів може тривати кілька тижнів.

Водночас деякі американські чиновники стурбовані тим, що закачування морської води може поставити під загрозу постачання прісної води до Гази.

Також є загроза можливого забруднення ґрунту небезпечними речовинами, які можуть перебувати в тунелях.