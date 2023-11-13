Перемовини щодо вступу в ЄС: чому Європа блокує містобудівну «реформу» і коли будуть кадрові зміни?

Найбільш імовірно, йдеться про законопроєкт голови партії «Слуга народу» Олени Шуляк (5655), який вона активно просуває разом з віцепрем’єром Олександром Кубраковим і якого майже рік не підписує президент.

Україна не може впроваджувати містобудівну «реформу» й повинна посилити взаємодію з органами місцевої влади. Про це йдеться у звіті Єврокомісії, який окреслює шлях України до вступу в Євросоюз.

Фото: Цензор.НЕТ

Чого не побачили європейські партнери?

Експерт з питань містобудування Георгій Могильний ознайомився зі звітом Єврокомісії і наголошує, що є один важливий аспект, якого не відзначили західні партнери України:

«Європа вже двічі намалювала нам червону лінію для містобудівної "реформи" Олени Шуляк. Коли це сталося влітку і ми побачили Резолюцію Європарламенту, яка закликала президента не підписувати 5655, то голова партії СН скинула це на політичні ігри й погану комунікаційну кампанію. Цікаво, що скаже тепер? Проте головне, що треба розуміти зараз: наші партнери досі думають, що цей законопроєкт просто обмежує місцеве самоврядування. Принаймні так випливає з тексту. А насправді в нього закладені й корупційні схеми. І коли Європа усвідомить це, то, можливо, у нас будуть і кадрові рішення на рівні головування в комітеті, і усунення з посади віцепрем'єра Кубракова, який це теж лобіював».

Могильний акцентує, що посадовці й політики, які просували акт, не могли майже два роки не усвідомлювати, що це корупційні схеми для відбудови країни. І нагадує, що стенограми з обговорення законодавчої ініціативи на комітеті, який очолює Шуляк, досі секретні.

Будь-які спроби отримати їх офіційно зазнавали невдачі.

Фото: Надано ЧЕСНО З відповіді екснардепові Левченку від Верховної Ради

Ба більше, під ініціативу, яку ігнорує президент, створили окремий сайт на урядовому домені – pro5655.gov.ua. Зауваження громадськості й експертів потрапили на ньому до розділу «Міфи про 5655».

Фото: Надано ЧЕСНО

Народна депутатка Юлія Клименко («Голос») просила уряд зробити такий сайт для іншого закону, але її проігнорували. Це свідчить, що такий сервіс на рівні Кабміну унікальний і лише для містобудівної «реформи».

Змінювати нормативну базу, яка регулює процеси в містобудуванні, потрібно давно. Тому на базі Комітету з питань організації держвлади та місцевого самоврядування працює робоча група, яку очолює Ганна Бондар («Слуга народу»). До неї входять представники різних секторів, зокрема й Анна Кирій, заступниця голови Архітектурної палати Національної спілки архітекторів України.

«Робоча група працює прозоро. Якщо звіт Єврокомісії перекласти з дипломатичної мови на звичайну, то буде так: "Прийматимете такі закони, ми вас у Євросоюз не візьмемо". А тепер дуже важливо, щоб люди, причетні до афери під номером 5655, понесли відповідальність і пішли з посад. Імена відомі. Олена Шуляк — голова профільного комітету і головна авторка 5655, Дмитро Ісаєнко — один з найбільших забудовників і за сумісництвом секретар цього комітету. Наталія Козловська — заступниця міністра Мінвідновлення. Є ті, кого нібито ввели в оману — Олександр Кубраков. Але чи може обіймати посаду віцепрем'єра людина, яку так легко ввести в оману?» — риторично запитує вона.

Фото: Денис Кирій-Федосенко Анна Кирій

Про кадрові рішення також говорить ветеран Олег Симороз, до якого у шпиталь приходила Олена Шуляк після того, як він розкритикував містобудівну «реформу».

Примітно, що з «Урядового кур'єра» навесні зникла стаття про законопроєкт 5655 і роботу над альтернативним містобудівним кодексом. Її поновили на сайті лише через кілька місяців уже з доданими розлогими коментарями Олени Шуляк, а коментар представниці Асоціації міст України Оксани Продан прибрали.

Яка роль місцевого самоврядування?

Окрім містобудівної реформи, у звіті Єврокомісія закликає більш інтенсивно залучати місцеве самоврядування до напрацювання політик.

Виконавчий директор Асоціації міст Олександр Слобожан каже, що скандальна містобудівна реформа не єдиний законопроєкт, що повністю ігнорує роль громад: «Наприклад, під час обговорення нового законопроєкту пані Шуляк про правила забудови водного фонду (9664), по суті, підтримано ідею, що в місцевої влади не має бути тут жодних повноважень. На жаль, цей законопроєкт розглядатимуть далі, незважаючи на невідповідність децентралізаційній реформі. Крім того, він перекреслює практику Великої Палати Верховного Суду, яка повертає у власність громад і держави ділянки прибережних смуг і намиви».

«І це далеко не вичерпний список ініціатив, де ми бачимо, як ігнорують роль громад і місцевої влади, — додає Слобожан. — Єврокомісія чітко дає зрозуміти, що не можна допускати в таких процесах домінування інтересів центральної влади. Європа підтримує політику сильних громад і сильних регіонів, і тому треба посилювати регіональну політику в державі».

Фото: Lb.ua Олександр Слобожан

Голова підкомітету з питань адмінтерустрою Віталій Безгін зауважує, що низку проблем можна було б вирішувати самостійно і не доводити їх до обговорення на рівні Європи. «Оскільки ми перебуваємо в процесі активної євроінтеграції, а також маємо тотальну фінансову залежність від наших європейських партнерів, ми повинні дослухатися до їхніх акцентів і рекомендацій, — каже він й уточнює: — Також мусимо навчитися вести цивілізовану й конструктивну дискусію і всередині країни, і з партнерами. Погано, коли представники ЄС стають учасниками процесів, які можна і варто було б вирішити всередині країни».

Нагадаємо, 13 грудня 2022 року законопроєкт 5655 підтримала Верховна Рада. За проголосували 228 народних депутатів.

Того самого дня петиція до Володимира Зеленського з вимогою ветувати законопроєкт набрала понад 25 000 голосів. Вона досі перебуває на розгляді президента. Тим часом упродовж року Олена Шуляк й уряд провели низку заходів, щоб імплементувати непідписану реформу.

15 червня 2023 року Європарламент ухвалив резолюцію, у якій зазначив, що президент Зеленський не повинен підписувати містобудівну «реформу». Шуляк запевнила, що депутати Європарламенту просто не читали тексту проєкту і вона з колегами активно комунікуватиме і з Європарламентом, і з Єврокомісією.

8 листопада Єврокомісія опублікувала свій звіт, де зазначила, що не варто ухвалювати містобудівну «реформу».