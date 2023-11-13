Перемовини щодо вступу в ЄС: чому Європа блокує містобудівну «реформу» і коли будуть кадрові зміни?

Чого не побачили європейські партнери?
Експерт з питань містобудування Георгій Могильний ознайомився зі звітом Єврокомісії і наголошує, що є один важливий аспект, якого не відзначили західні партнери України:
«Європа вже двічі намалювала нам червону лінію для містобудівної "реформи" Олени Шуляк. Коли це сталося влітку і ми побачили Резолюцію Європарламенту, яка закликала президента не підписувати 5655, то голова партії СН скинула це на політичні ігри й погану комунікаційну кампанію. Цікаво, що скаже тепер? Проте головне, що треба розуміти зараз: наші партнери досі думають, що цей законопроєкт просто обмежує місцеве самоврядування. Принаймні так випливає з тексту. А насправді в нього закладені й корупційні схеми. І коли Європа усвідомить це, то, можливо, у нас будуть і кадрові рішення на рівні головування в комітеті, і усунення з посади віцепрем'єра Кубракова, який це теж лобіював».
Могильний акцентує, що посадовці й політики, які просували акт, не могли майже два роки не усвідомлювати, що це корупційні схеми для відбудови країни. І нагадує, що стенограми з обговорення законодавчої ініціативи на комітеті, який очолює Шуляк, досі секретні.
Будь-які спроби отримати їх офіційно зазнавали невдачі.
Ба більше, під ініціативу, яку ігнорує президент, створили окремий сайт на урядовому домені – pro5655.gov.ua. Зауваження громадськості й експертів потрапили на ньому до розділу «Міфи про 5655».
Народна депутатка Юлія Клименко («Голос») просила уряд зробити такий сайт для іншого закону, але її проігнорували. Це свідчить, що такий сервіс на рівні Кабміну унікальний і лише для містобудівної «реформи».
Змінювати нормативну базу, яка регулює процеси в містобудуванні, потрібно давно. Тому на базі Комітету з питань організації держвлади та місцевого самоврядування працює робоча група, яку очолює Ганна Бондар («Слуга народу»). До неї входять представники різних секторів, зокрема й Анна Кирій, заступниця голови Архітектурної палати Національної спілки архітекторів України.
«Робоча група працює прозоро. Якщо звіт Єврокомісії перекласти з дипломатичної мови на звичайну, то буде так: "Прийматимете такі закони, ми вас у Євросоюз не візьмемо". А тепер дуже важливо, щоб люди, причетні до афери під номером 5655, понесли відповідальність і пішли з посад. Імена відомі. Олена Шуляк — голова профільного комітету і головна авторка 5655, Дмитро Ісаєнко — один з найбільших забудовників і за сумісництвом секретар цього комітету. Наталія Козловська — заступниця міністра Мінвідновлення. Є ті, кого нібито ввели в оману — Олександр Кубраков. Але чи може обіймати посаду віцепрем'єра людина, яку так легко ввести в оману?» — риторично запитує вона.
Про кадрові рішення також говорить ветеран Олег Симороз, до якого у шпиталь приходила Олена Шуляк після того, як він розкритикував містобудівну «реформу».
Примітно, що з «Урядового кур'єра» навесні зникла стаття про законопроєкт 5655 і роботу над альтернативним містобудівним кодексом. Її поновили на сайті лише через кілька місяців уже з доданими розлогими коментарями Олени Шуляк, а коментар представниці Асоціації міст України Оксани Продан прибрали.
Яка роль місцевого самоврядування?
Окрім містобудівної реформи, у звіті Єврокомісія закликає більш інтенсивно залучати місцеве самоврядування до напрацювання політик.
Виконавчий директор Асоціації міст Олександр Слобожан каже, що скандальна містобудівна реформа не єдиний законопроєкт, що повністю ігнорує роль громад: «Наприклад, під час обговорення нового законопроєкту пані Шуляк про правила забудови водного фонду (9664), по суті, підтримано ідею, що в місцевої влади не має бути тут жодних повноважень. На жаль, цей законопроєкт розглядатимуть далі, незважаючи на невідповідність децентралізаційній реформі. Крім того, він перекреслює практику Великої Палати Верховного Суду, яка повертає у власність громад і держави ділянки прибережних смуг і намиви».
«І це далеко не вичерпний список ініціатив, де ми бачимо, як ігнорують роль громад і місцевої влади, — додає Слобожан. — Єврокомісія чітко дає зрозуміти, що не можна допускати в таких процесах домінування інтересів центральної влади. Європа підтримує політику сильних громад і сильних регіонів, і тому треба посилювати регіональну політику в державі».
Голова підкомітету з питань адмінтерустрою Віталій Безгін зауважує, що низку проблем можна було б вирішувати самостійно і не доводити їх до обговорення на рівні Європи. «Оскільки ми перебуваємо в процесі активної євроінтеграції, а також маємо тотальну фінансову залежність від наших європейських партнерів, ми повинні дослухатися до їхніх акцентів і рекомендацій, — каже він й уточнює: — Також мусимо навчитися вести цивілізовану й конструктивну дискусію і всередині країни, і з партнерами. Погано, коли представники ЄС стають учасниками процесів, які можна і варто було б вирішити всередині країни».
Нагадаємо, 13 грудня 2022 року законопроєкт 5655 підтримала Верховна Рада. За проголосували 228 народних депутатів.
Того самого дня петиція до Володимира Зеленського з вимогою ветувати законопроєкт набрала понад 25 000 голосів. Вона досі перебуває на розгляді президента. Тим часом упродовж року Олена Шуляк й уряд провели низку заходів, щоб імплементувати непідписану реформу.
15 червня 2023 року Європарламент ухвалив резолюцію, у якій зазначив, що президент Зеленський не повинен підписувати містобудівну «реформу». Шуляк запевнила, що депутати Європарламенту просто не читали тексту проєкту і вона з колегами активно комунікуватиме і з Європарламентом, і з Єврокомісією.
8 листопада Єврокомісія опублікувала свій звіт, де зазначила, що не варто ухвалювати містобудівну «реформу».