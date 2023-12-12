Інавгурація в Аргентині. З чим поїхав Зеленський від Мілея

10 грудня Володимир Зеленський приїхав до Аргентини на інавгурацію новообраного президента Хав’єра Мілея . Це був перший візит лідера України до цієї латиноамериканської держави з 1995 року й перша поїздка керівника нашої держави в регіон від 2011-го. Про що розмовляли президенти і чи зможе Буенос-Айрес допомогти Україні й консолідувати латиноамериканські держави?

Фото: EPA/UPG Президент України Леонід Кучма і його аргентинський колега Карлос Менем під час зустрічі в Маріїнському палаці в Києві, 29 червня 1998 р.

У жовтні 1995 року тодішній президент України Леонід Кучма здійснив офіційний візит до Аргентини. Три року по тому до Києва приїздив очільник латиноамериканської країни Карлос Менем. З того часу аргентинський напрям зовнішньої політики України поступово деградував, як і в цілому латиноамериканський вектор.

Російсько-українська війна поставила перед нашою дипломатією складне завдання: знайти союзників у боротьбі проти РФ. Утворилося зовнішньополітичне вікно можливостей, завдяки якому можна вийти на нові рубежі, оцінити, які держави поділяють спільні з Україною цінності та з ким можна підтримувати/налагоджувати діалог. Важливість політико-дипломатичної підтримки очевидна.

Латиноамериканські країни по-різному оцінюють російсько-українську війну. Хтось дивиться на неї крізь призму напружених двосторонніх відносин зі США й однозначно підтримує РФ. Причому це не тільки американські антагоністи, як Венесуела й Куба, але й Колумбія — основний союзник США поза НАТО, офіційна позиція котрої щодо дій російської сторони змінилася з приходом до влади минулого року лівого президента Густаво Петро. Хтось, як Перу й Аргентина за вже колишнього президента Альберто Фернандеса, зайняли позицію нейтралітету. Бразилія хоча й оголосила про нейтралітет і неупередженість, утім пропонує неоднозначні рецепти завершення війни, як-от визнання Криму територією РФ в обмін на припинення бойових дій. Хтось, як Парагвай і Еквадор, засудив дії російського керівництва, але продовжує торговельно-економічну співпрацю з ним, бо це відповідає національним інтересам.

Фото: ОПУ Під час робочого візиту до Аргентини президент України Володимир Зеленський узяв участь у церемонії передачі президентських повноважень і вступу на посаду новообраного президента Аргентинської Республіки Хав’єра Мілея, 10 грудня 2023 року.

Нині Україна отримала шанс скорегувати ситуацію на власну користь. Зовнішньополітична позиція Хавʼєра Мілея визначена. Окрім того, що він розглядає США й Ізраїль як ключових зовнішньополітичних союзників, новообраний аргентинський президент цілком певно підтримує Україну в протистоянні з РФ. На початку російського вторгнення, в лютому 2022 року, Мілей увійшов до палацу Аргентинського національного конгресу з українським прапором. При цьому він звинуватив Джо Байдена в слабкості перед російським президентом. Також зауважив: «Я не укладаю угод з убивцями, ні з Китаєм, ні з Північною Кореєю, ні з Росією, ні з будь-ким, хто не поважає вільний світ». Проте така різка риторика багато в чому була спрямована проти колишнього президента Альберто Фернандеса, аби продемонструвати рішучість населенню й виборцям.

За підтримки впливової регіональної держави було б простіше поширювати власну позицію та заручитися підтримкою інших держав. Бразилія, яка претендує на роль лідера регіону Латинської Америки й Карибського басейну, не готова сприяти Україні, а бразильський президент Лула да Сілва дещо упереджений, хоча й запропонував відіграти роль медіатора між Україною та Росією.

Не в останню чергу через позицію Бразилії Володимиру Зеленському відмовили у відвідинах саміту ЄС – СЕЛАК (Спільноти держав Латинської Америки та Карибського басейну) влітку цього року. До речі, бразильська газета O Globo повідомляє, що український президент хотів зустрітися з Лулою під час зупинки літака в аеропорту Бразиліа на шляху до Аргентини, однак бразилець відмовився. За даними видання, «незвичне» місце було однією з причин. Друга причина — відсутність попередньої домовленості. За деякими даними, запрошення надійшло в четвер, коли Лула був на саміті МЕРКОСУР. Міністерство закордонних справ Бразилії відправило на зустріч із Зеленським секретаря з питань Європи та Північної Америки Марію Луїзу Ескорель. «Такі зустрічі на авіабазі, без підготовки й попереднього повідомлення, дуже рідкісні», — сказав виданню дипломат. Водночас реальним може бути дещо інше – небажання Лули ускладнювати відносини з Китаєм і Росією.

Фото: EPA/UPG

Аргентина ж може бути привабливою альтернативою, тим паче, вона конкурує з Бразилією за лідерство. Президент Зеленський в інтерв’ю представникам латиноамериканських ЗМІ в Буенос-Айресі заявив, що Аргентина може сприяти об’єднанню Латинської Америки навколо України й відіграти одну з провідних ролей в імплементації української формули миру. «Я дуже зацікавлений в об’єднанні Латинської Америки навколо України. Для нас це об’єднання навколо правди. Я зацікавлений у саміті Україна — Латинська Америка. І тут я хотів би, щоб Хав’єр Мілей також допоміг нам активізувати й організувати таку платформу», — пояснив Володимир Зеленський. Він зауважив, що коли спілкувався з Хав’єром Мілеєм з нагоди інавгурації, отримав позитивний сигнал щодо тем, у яких зацікавлена Україна: питання безпеки, диджиталізація та енергетика. Водночас видання Bloomberg пише, що Аргентина погодилася провести на початку 2024-го саміт з лідерами Латинської Америки, присвячений Україні.

Ба більше, в Аргентині мешкає велика українська діаспора — від 300 до 500 тис. людей (переважно нащадки тих, хто мігрував до Срібної країни у ХІХ–ХХ ст.), і це важливий козир у подальшому розвитку латиноамериканської регіональної стратегії.

Аргентина вже, можна сказати, відіграє роль посередника. Відомо, що під час візиту український президент зустрівся з президентом Еквадору Даніелем Нобоа, главою Уругваю Луїсом Лакальє Поу та лідером Республіки Парагвай Сантьяго Пеньєю. З іншого боку, як справедливо зауважив Володимир Зеленський під час пресконференції, для конкретних домовленостей потрібен час, щоб команди мали змогу опрацювати всі питання.

Фото: EPA/UPG Проукраїнська акція перед посольством Росії в Буенос-Айресі, 25 лютого 2022 р.

Україні доведеться докласти неабияких зусиль на двосторонньому рівні й наростити політичну, дипломатичну комунікацію з перспективними латиноамериканськими державами індивідуально. Звісно, Аргентина теоретично може стати транслятором українських інтересів. З іншого боку, її новий уряд буде зосереджений на подоланні внутрішніх проблем, передусім економічних.

Напередодні виборів в Аргентині виникла глибока соціально-економічна й фінансова криза. Це наслідок млявого економічного розвитку у 2013–2022 роках, точніше стагнації. Головними характеристиками застою стали гранично низькі темпи приросту ВВП, слабкий приплив прямих іноземних інвестицій, колосальне зростання споживчих цін: річна інфляція за цей період зросла з 14,8% до 94,8%. До кінця 2023 року вона може перевищити 180%. Хавʼєр Мілей сконцентрується на пошуку виходу з кризи. Саме тому важливо, щоб Україна робила все, аби залишитися у фокусі аргентинського президента.