Інавгурація в Аргентині. З чим поїхав Зеленський від Мілея

У жовтні 1995 року тодішній президент України Леонід Кучма здійснив офіційний візит до Аргентини. Три року по тому до Києва приїздив очільник латиноамериканської країни Карлос Менем. З того часу аргентинський напрям зовнішньої політики України поступово деградував, як і в цілому латиноамериканський вектор.
Російсько-українська війна поставила перед нашою дипломатією складне завдання: знайти союзників у боротьбі проти РФ. Утворилося зовнішньополітичне вікно можливостей, завдяки якому можна вийти на нові рубежі, оцінити, які держави поділяють спільні з Україною цінності та з ким можна підтримувати/налагоджувати діалог. Важливість політико-дипломатичної підтримки очевидна.
Латиноамериканські країни по-різному оцінюють російсько-українську війну. Хтось дивиться на неї крізь призму напружених двосторонніх відносин зі США й однозначно підтримує РФ. Причому це не тільки американські антагоністи, як Венесуела й Куба, але й Колумбія — основний союзник США поза НАТО, офіційна позиція котрої щодо дій російської сторони змінилася з приходом до влади минулого року лівого президента Густаво Петро. Хтось, як Перу й Аргентина за вже колишнього президента Альберто Фернандеса, зайняли позицію нейтралітету. Бразилія хоча й оголосила про нейтралітет і неупередженість, утім пропонує неоднозначні рецепти завершення війни, як-от визнання Криму територією РФ в обмін на припинення бойових дій. Хтось, як Парагвай і Еквадор, засудив дії російського керівництва, але продовжує торговельно-економічну співпрацю з ним, бо це відповідає національним інтересам.
Нині Україна отримала шанс скорегувати ситуацію на власну користь. Зовнішньополітична позиція Хавʼєра Мілея визначена. Окрім того, що він розглядає США й Ізраїль як ключових зовнішньополітичних союзників, новообраний аргентинський президент цілком певно підтримує Україну в протистоянні з РФ. На початку російського вторгнення, в лютому 2022 року, Мілей увійшов до палацу Аргентинського національного конгресу з українським прапором. При цьому він звинуватив Джо Байдена в слабкості перед російським президентом. Також зауважив: «Я не укладаю угод з убивцями, ні з Китаєм, ні з Північною Кореєю, ні з Росією, ні з будь-ким, хто не поважає вільний світ». Проте така різка риторика багато в чому була спрямована проти колишнього президента Альберто Фернандеса, аби продемонструвати рішучість населенню й виборцям.
За підтримки впливової регіональної держави було б простіше поширювати власну позицію та заручитися підтримкою інших держав. Бразилія, яка претендує на роль лідера регіону Латинської Америки й Карибського басейну, не готова сприяти Україні, а бразильський президент Лула да Сілва дещо упереджений, хоча й запропонував відіграти роль медіатора між Україною та Росією.
Не в останню чергу через позицію Бразилії Володимиру Зеленському відмовили у відвідинах саміту ЄС – СЕЛАК (Спільноти держав Латинської Америки та Карибського басейну) влітку цього року. До речі, бразильська газета O Globo повідомляє, що український президент хотів зустрітися з Лулою під час зупинки літака в аеропорту Бразиліа на шляху до Аргентини, однак бразилець відмовився. За даними видання, «незвичне» місце було однією з причин. Друга причина — відсутність попередньої домовленості. За деякими даними, запрошення надійшло в четвер, коли Лула був на саміті МЕРКОСУР. Міністерство закордонних справ Бразилії відправило на зустріч із Зеленським секретаря з питань Європи та Північної Америки Марію Луїзу Ескорель. «Такі зустрічі на авіабазі, без підготовки й попереднього повідомлення, дуже рідкісні», — сказав виданню дипломат. Водночас реальним може бути дещо інше – небажання Лули ускладнювати відносини з Китаєм і Росією.
Аргентина ж може бути привабливою альтернативою, тим паче, вона конкурує з Бразилією за лідерство. Президент Зеленський в інтерв’ю представникам латиноамериканських ЗМІ в Буенос-Айресі заявив, що Аргентина може сприяти об’єднанню Латинської Америки навколо України й відіграти одну з провідних ролей в імплементації української формули миру. «Я дуже зацікавлений в об’єднанні Латинської Америки навколо України. Для нас це об’єднання навколо правди. Я зацікавлений у саміті Україна — Латинська Америка. І тут я хотів би, щоб Хав’єр Мілей також допоміг нам активізувати й організувати таку платформу», — пояснив Володимир Зеленський. Він зауважив, що коли спілкувався з Хав’єром Мілеєм з нагоди інавгурації, отримав позитивний сигнал щодо тем, у яких зацікавлена Україна: питання безпеки, диджиталізація та енергетика. Водночас видання Bloomberg пише, що Аргентина погодилася провести на початку 2024-го саміт з лідерами Латинської Америки, присвячений Україні.
Ба більше, в Аргентині мешкає велика українська діаспора — від 300 до 500 тис. людей (переважно нащадки тих, хто мігрував до Срібної країни у ХІХ–ХХ ст.), і це важливий козир у подальшому розвитку латиноамериканської регіональної стратегії.
Аргентина вже, можна сказати, відіграє роль посередника. Відомо, що під час візиту український президент зустрівся з президентом Еквадору Даніелем Нобоа, главою Уругваю Луїсом Лакальє Поу та лідером Республіки Парагвай Сантьяго Пеньєю. З іншого боку, як справедливо зауважив Володимир Зеленський під час пресконференції, для конкретних домовленостей потрібен час, щоб команди мали змогу опрацювати всі питання.
Україні доведеться докласти неабияких зусиль на двосторонньому рівні й наростити політичну, дипломатичну комунікацію з перспективними латиноамериканськими державами індивідуально. Звісно, Аргентина теоретично може стати транслятором українських інтересів. З іншого боку, її новий уряд буде зосереджений на подоланні внутрішніх проблем, передусім економічних.
Напередодні виборів в Аргентині виникла глибока соціально-економічна й фінансова криза. Це наслідок млявого економічного розвитку у 2013–2022 роках, точніше стагнації. Головними характеристиками застою стали гранично низькі темпи приросту ВВП, слабкий приплив прямих іноземних інвестицій, колосальне зростання споживчих цін: річна інфляція за цей період зросла з 14,8% до 94,8%. До кінця 2023 року вона може перевищити 180%. Хавʼєр Мілей сконцентрується на пошуку виходу з кризи. Саме тому важливо, щоб Україна робила все, аби залишитися у фокусі аргентинського президента.