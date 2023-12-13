Шольц пообіцяв ще одну систему Patriot для України до кінця 2023 року

Канцлер Німеччини Олаф Шольц перед початком Європейської ради оприлюднив урядову заяву, де пообіцяв депутатам Бундестагу до кінця цього року передати на озброєння ЗСУ додаткову систему ППО Patriot, а також повідомив про щойно ухвалене рішення зберегти на обіцяному рівні пряму військову допомогу Україні у 8 млрд євро в наступному році, – пише Укрінформ.
Канцлер ФРН наголосив на важливості допомоги Німеччини Україні системами ППО, які захищатимуть цієї зими від російських обстрілів та назвав війну, яку веде Росія проти України центральним політико-безпековим викликом Європейському континенту.
"Друга система ППО Patriot з Німеччини почне виконувати завдання в Україні ще цього року", – пообіцяв Шольц.
Також канцлер подякував міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу, який під час нещодавнього візиту в Київ пообіцяв передати додаткові Iris-T, протидронні системи і сенсори. Він також згадав раніше надані Україні у рамках зимового пакету допомоги, БМП, боєприпаси, зимовий одяг для солдатів і генератори.
"Це все те, чого Україна потребує найбільше та негайно", – підкреслив Шольц.
Крім того, Шольц оприлюднив щойно ухвалене рішення зберегти на обіцяному рівні 8 млрд євро військової допомоги Україні у 2024 році.
Допомога Німеччини для України:
- Урядова коаліція канцлера Німеччини Олафа Шольца погодилася подвоїти військову допомогу для України в наступному році до 8 млрд євро.
- 8 грудня Німеччина надала черговий пакет допомоги Україні. До нового пакету увійшли 10 розвідувальних БПЛА та майже 2000 снарядів.
- Німецький концерн Rheinmetall отримав замовлення на артснаряди для України на 142 млн євро. Замовлення охоплює виготовлення 155-мм артилерійських снарядів.Також оборонний завод Rheinmetall запустить свій завод в Україні у 2024 році. Там очікують укласти з Україною угоду щодо виробництва бронетранспортерів Fuchs і бойових машин піхоти Lynx.
- Нещодавно у одному з пакетів допомоги Німеччина передала Україні снаряди, далекобійні снайперські гвинтівки і датчики виявлення дронів.