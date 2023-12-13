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Шольц пообіцяв ще одну систему Patriot для України до кінця 2023 року

Також Бундестаг затвердив рішення пряму військову допомогу Україні у 8 млрд євро в наступному році. 

Шольц пообіцяв ще одну систему Patriot для України до кінця 2023 року
Розгорнуті пускові установки Patriot
Фото: US Department of Defense

Канцлер Німеччини Олаф Шольц перед початком Європейської ради оприлюднив урядову заяву, де пообіцяв депутатам Бундестагу до кінця цього року передати на озброєння ЗСУ додаткову систему ППО Patriot, а також повідомив про щойно ухвалене рішення зберегти на обіцяному рівні пряму військову допомогу Україні у 8 млрд євро в наступному році, – пише Укрінформ.

Канцлер ФРН наголосив на важливості допомоги Німеччини Україні системами ППО, які захищатимуть цієї зими від російських обстрілів та назвав війну, яку веде Росія проти України центральним політико-безпековим викликом Європейському континенту. 

"Друга система ППО Patriot з Німеччини почне виконувати завдання в Україні ще цього року", – пообіцяв Шольц.

Також канцлер подякував  міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу, який під час нещодавнього візиту в Київ пообіцяв передати додаткові Iris-T, протидронні системи і сенсори. Він також згадав раніше надані Україні у рамках зимового пакету допомоги, БМП, боєприпаси, зимовий одяг для солдатів і генератори. 

"Це все те, чого Україна потребує найбільше та негайно", – підкреслив Шольц.

Крім того, Шольц оприлюднив щойно ухвалене рішення зберегти на обіцяному рівні  8 млрд євро військової допомоги Україні у 2024 році.

Допомога Німеччини для України:

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