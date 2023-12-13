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Норвегія оголосила додаткову фінансову і оборонну допомогу Україні

Йдеться про кошти на бюджетні виплати та системи ППО.

Норвегія оголосила додаткову фінансову і оборонну допомогу Україні
Фото: скріншот

Норвезький прем'єр-міністр Йонас Гар Стере оголосив про нову фінансову допомогу Україні. Також країна надасть додаткові системи протиповітряної оборони.

У 2024 Норвегія надаватиме пряму економічну підтримку критичним послугам в Україні. Також країна намагається посилити захист критичної інфраструктури, надаючи додаткові засоби ППО, сказав Стере під час брифінгу з нагоди візиту президента України Володимира Зеленського.

На урядовому сайті повідомили, що Норвегія передасть Україні додаткові системи ППО NASAMS на суму 335 мільйонів норвезьких крон (понад 28 млн євро).

"Деякі відправляються з наших власних складів, щоб забезпечити швидку доставку в Україну, а інші замовляються в галузі для доставки пізніше", – йдеться у повідомленні.

Також країна продовжить надавати фінансову підтримку, щоб уряд України міг сплачувати зарплати.

"Пан президент Зеленський та його уряд повинні платити медсестрам, вчителям, лікарям та іншим робітникам і ми маємо можливість допомогти з 1 млрд доларів США на 2023 – цей рік скоро закінчується. І також ми посилюємо нашу фінансову та гуманітарну підтримку на близько 800 млн доларів на цей рік", – сказав прем'єр на брифінгу.

Норвезький прем'єр додав, що країна також нарощує співфінансування оборонної промисловості разом із європейськими партнерами, щоб виробляти більше боєприпасів для ЗСУ. 

Він нагадав і про бюджетну підтримку механізму Світового банку, для того щоб допомагати Україні у забезпеченні основних соціальних послуг. Також країна оголосила зимовий пакет допомоги: їжа, вода та теплий одяг.

Зеленський назвав Норвегію одним із лідерів у підтримці України. Він сказав, що Норвегія допомагає українцям із системами ППО NASAMS, і що саме Норвегія була першою країною, яка ухвалила довгострокову програму підтримки України.

Норвегія має п'ятирічний пакет допомоги Україні, що включає і оборонну сферу, і відбудову.

  • Вранці 13 грудня Зеленський прибув із неоголошеним візитом до Норвегії. Він прибув туди після поїздки до США та Аргентини. Зеленський братиме участь у саміті держав Північної групи, в межах якої він проведе двосторонні зустрічі.
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