Єврокомісія відмовляється розморозити 10 млрд для Угорщини, – Reuters

Виконавчий орган Європейського Союзу в середу заявив, що очікує від Угорщини останнього кроку, який дозволить розблокувати допомогу до 10 млрд євро на розвиток Угорщини. Поки останні судові реформи уряду Віктора Орбана не будуть опубліковані в офіційному журналі країни, щоб вони набули чинності, до того часу Єврокомісія не зможе розморозити мільярдну допомогу, – пише Reuters.
Блок сподівався, що розблокування грошей допоможе вплинути на прем’єр-міністра Віктора Орбана, але його старший помічник вимагав суму до 30 млрд євро у заяві для Bloomberg.
Єврокомісія відреагувала подальшим підвищенням ставок, оскільки ЄС залучений до боротьби з Угорщиною, що поглиблюється, через підтримку України, на яку Орбан погрожує накласти вето на саміті лідерів блоку в Брюсселі 14-15 грудня.
- Раніше стало відомо, що Угорщина готова зняти своє вето на фінансування Європейським Союзом України в обмін на фінансування для Будапешта, яке ЄС заблокував через відкат демократії.
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжує виступати проти початку переговорів із Україною про вступ до Євросоюзу.
- Цього тижня політичне рішення про початок переговорів із Україною про вступ до ЄС має ухвалити Європейська рада.
- З закликом схвалити початок переговорів про вступ України до Орбана зверталися угорські меншини. Орбан сказав, що Угорщина пропонує не членство України в ЄС, а "стратегічне партнерство".