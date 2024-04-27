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На Житомирщині затримали 23-річного вчителя за підозрою у вбивстві та пораненні колишніх учнів

Слідство встановило, що у ході конфлікту та бійки 23-річний чоловік завдав ножових поранень двом 17-річним юнакам, у результаті чого один із них загинув. Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

На Житомирщині затримали 23-річного вчителя за підозрою у вбивстві та пораненні колишніх учнів
Фото: ГУ Нацполіції у Житомирській області

Подія сталась ввечері 25 квітня у селі Луковець на Житомирщині. До поліції звернулась місцева мешканка, яка повідомила, що неподалік магазину двоє юнаків отримали ножові поранення від незнайомця. На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група, криміналісти та медики, повідомляє обласна поліція. 

Як стало відомо правоохоронцям, двоє хлопців приїхали до свого колишнього вчителя, аби з’ясувати стосунки. Один із них звинуватив чоловіка, що той залицявся до його дівчини. Згодом конфлікт переріс у бійку. 23-річний чоловік дістав ножа та почав завдавати ударів опонентам. Для 17-річного жителя смт Хорошева поранення стало смертельним. За життя його однолітка, мешканця с. Краївщини, нині борються медики.

Оперативники розшукали підозрюваного за місцем проживання та затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Поліцейські знайшли та вилучили ймовірне знаряддя злочину – ніж, та відправили його на експертне дослідження.

Слідчі відділення поліції № 4 Житомирського райуправління за погодженням з процесуальним прокурором повідомили чоловіку про підозру в умисному вбивстві (п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України) та замаху на вбивство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України). Слідство клопотатиме до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За вчинення тяжких злочинів чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне увʼязнення.

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