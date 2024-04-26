Післямова: за лаштунками розслідування вбивства Володимира Вакуленка

Українського письменника, поета і перекладача Володимира Вакуленка російські окупанти викрали у березні 2022 року на Ізюмщині. Згодом його жорстоко вбили. Чому важливо розібратися в деталях справи Вакуленка? Чому за це взялися розслідувачі Truth Hounds?

Фото: надане автором

Відправною точкою для нашого розслідування стала знахідка щоденника Володимира Вакуленка. У вересні 2022 року його виявила документаторка Truth Hounds та письменниця Вікторія Амеліна. Записи письменника є цінним свідченням злочинів російської армії. Він зафіксував хронологію подій, свої спостереження та переживання. Після деокупації у сосновому лісі на околицях Ізюму було виявлено масове поховання, де в могилі під номером 319 було знайдено тіло Володимира Вакуленка.

Вікторія Амеліна неодноразово відвідувала Капитолівку під час польових місій разом із документаторами Truth Hounds. Завдяки її зусиллям щоденник Вакуленка став книгою. На жаль, за тиждень після її презентації Вікторія загинула внаслідок ракетного удару, який росіяни здійснили по кафе у Краматорську у червні 2023 року. Її внесок у розслідування став неоціненним, а її трагічна загибель – ще одним болючим нагадуванням про жорстокість російської агресії.

Ці трагічні історії не лише забрали життя талановитих людей, вони є свідченнями російської політики в цілому. Для нас важливо пролити світло на ширший контекст подій, оголюючи злочинну систему, що стоїть за цим.

Ознаки системного знищення українськості

Наразі відомо, що офіційне слідство вважає безпосередніми виконавцями злочину бойовиків так званої "ЛНР". Проте розслідування Truth Hounds дає підстави вважати, що за їхніми діями стоїть саме Росія.

Чому є підстави вважати, що до вбивства Вакуленка причетні росіяни? Розглянемо ключові моменти.

Активна проукраїнська позиція. Вакуленко був не лише талановитим письменником, але й щирим патріотом України. Він відкрито висловлював свою позицію. Це, безсумнівно, робило його мішенню для росіян, які прагнуть знищити будь-які прояви української ідентичності.

Важливо відзначити, що Вакуленко став жертвою не тільки за свої переконання, але як символ українськості. Це необхідно розглядати як частину системної кампанії, спрямованої на фізичне винищення противників російської агресії та пропагування путінської концепції "денацифікації".

Зацікавленість російських військових. Truth Hounds знайшли докази того, що Вакуленка розшукували саме росіяни. Його шукали як "учасника Майдану", що підтверджує те, що його проукраїнська позиція була їм добре відома. OSINT-аналіз свідчить про те, що під час викрадення Вакуленка були присутні російські військовослужбовці. Саме вони доставили його до Ізюмської школи №2 на бронеавтомобілі "Тигр-М", який використовується виключно російською армією.

Контроль над територією. На момент вбивства Вакуленка Ізюмський район був окупований Росією. Російські військові мали повний контроль над усіма збройними формуваннями на цій території, що робить їх не лише співучасниками, але і ймовірними організаторами злочину.

Схожі злочини. Злочини, подібні до вбивства Вакуленка, широко практикувалися російськими військовими під час захоплення інших українських територій. Це свідчить про те, що вбивство Вакуленка не було випадковим, а стало частиною цілеспрямованої політики терору проти українського населення, зокрема на Харківщині. Наша команда зібрала значний обсяг матеріалів та інформації у Капитолівці та інших населених пунктах області. Ці дані можуть стати стимулом для подальших слідчих дій та навіть бути підставою для відкриття нових справ.

Фото: надане автором Стоп-кадр з проаналізованого Truth Hounds відео з російського Telegram-каналу, що стало основою для розслідування. Експерти організації вважають, що людина, яку виводять з бронеавтомобіля – саме Володимир Вакуленко.

Важливі деталі широкої картини

Чому у розслідуванні вбивства Володимира Вакуленка необхідно встановити не лише безпосередніх виконавців злочину, але й тих, хто віддавав їм накази?

Під час аналізу фактів ми переконалися, що "Л/ДНР-івці" виконували лише роль виконавців на найнижчому рівні. Тоді як ключова роль у прийнятті рішень у Капитолівці належала російським підрозділам. Це віддзеркалює агресивну політику Росії, коли на захоплених територіях вони мілітаризують місцевих жителів та їхніми руками скоюють злочини.

Факти та аргументи, якими ми поділилися у нашому розслідуванні, є твердим ґрунтом, на якому можна розширити коло осіб, причетних до вбивства Вакуленка, на представників Російської Федерації. Своїми матеріалами ми готові активно допомагати слідству, оскільки вбачаємо у цьому важливий прецедент для міжнародного розголосу.

Переконана, що вбивство Вакуленка – це не просто трагічна загибель однієї людини. Це злочин, що має поглиблене значення, адже він є свідченням системної кампанії фізичного знищення людей з проукраїнською позицією.

Можемо прогнозувати, що подальший розгляд справи має не лише встановити справедливість, але й стати прологом для ширшої публічної дискусії та міжнародного тиску на Росію. Її остаточні результати можуть змінити сприйняття ролі Росії в конфлікті на сході України та мати потенційно серйозні наслідки для міжнародної спільноти.

Фото: PEN Ukraine Марина Слободянюк та розслідувач Truth Hounds Владислав Чирик на презентації розслідування справи вбивства Вакуленка

Автор: Марина Слободянюк, керівниця департаменту розслідувань Truth Hounds.