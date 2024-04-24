Як вода допомагає зберегти молодість та здоров'я

Якщо вас турбують часті головні болі, слабкість, підвищений апетит та тяга до солодкого, можливо треба задуматись над тим, скільки води в чистому вигляді ви споживаєте. Адже, ні для кого не секрет, що людський організм на 80% складається з води. Вона становить основну масу нашого тіла та бере участь у багатьох важливих процесах.

Фото: надане Аллою Цвєтковою

Ми звикли отримувати більшу частину води з чаю, кави, соків або компотів. Але вони здебільшого навпаки зневоднюють організм. А соки через високий вміст цукру надають організму зайві калорії. Тому для запобігання ожиріння та покращення самопочуття обов’язково потрібно споживати чисту воду. Чому саме? Ми провели огляд іноземних наукових статей з даного питання і ділимося з вами основними результатами.

1. Вода може природним чином пригнічувати ваш апетит.

Коли ви розумієте, що голодні, вашим першим поривом може бути пошук їжі. Але їжа може не бути відповіддю. «Мозок часто сприймає спрагу, викликану легким зневодненням, за голод», — каже Меліна Джамполіс, лікар-терапевт і сертифікований лікар-дієтолог з Johns Hopkins University. «Можливо, ви зможете знизити апетит, вживаючи воду, якщо вам насправді мало води, а не калорій». Більше того, питна вода може сприяти насиченню, оскільки вона швидко проходить через травну систему, розтягуючи шлунок. "Це надсилає повідомлення вашому мозку, сигналізуючи про наповненість", - каже Джамполіс.

Елізабет Хаггінс, зареєстрований дієтолог-дієтолог Hilton Head Health, додає, що хоча результати тимчасові, «вживання води незадовго до їжі може допомогти зменшити споживання їжі». Дослідження підтверджують цю теорію: люди, які випивали дві склянки води безпосередньо перед їжею в невеликому дослідженні 2016 року, їли на 22% менше, ніж ті, хто не пив води перед їжею. Приблизно дві чашки повинні наповнити ваш шлунок достатньо, щоб ваш мозок зафіксував ситість.

2. Питна вода може стимулювати ваш метаболізм.

За словами Хаггінс, цілком можливо, що питна вода стимулює метаболізм і витрату енергії в організмі, що зрештою допомагає контролювати вагу.

У восьмитижневому дослідженні, опублікованому в 2013 році, 50 дівчат із надмірною вагою випивали приблизно дві чашки води за півгодини до сніданку, обіду та вечері без будь-яких додаткових змін у дієті, і вони схудли та помітили зниження індексу маси тіла.

Це не магія: питна вода, здається, стимулює термогенез, або виробництво тепла в організмі, особливо коли він охолоджений. Тіло має витрачати енергію, щоб нагріти рідину до температури тіла, і чим більше енергії витрачає ваше тіло, тим швидше відбувається ваш метаболізм (процес, за допомогою якого ваше тіло перетворює те, що ви їсте та п’єте, на енергію). Зокрема, випивання приблизно двох чашок води з температурою 23°С призвело до середнього збільшення швидкості метаболізму на 30% у 14 здорових дорослих у невеликому дослідженні 2003 року, опублікованому в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

3. Вживання води може допомогти зменшити загальне споживання калорій.

Оскільки вода не містить калорій, наповнення склянки H2O замість більш калорійних альтернатив, таких як сік, газована вода або підсолоджений чай чи кава, може зменшити загальне споживання калорій рідини.

4. Тілу потрібна вода для спалювання жиру.

Відповідно до міні-огляду досліджень на тваринах 2016 року, опублікованого в Frontiers in Nutrition, збільшення споживання води може збільшити ліполіз – процес, за допомогою якого організм спалює жир для отримання енергії.

Отже, споживайте чисту воду в достатній кількості і ви позбавите себе назавжди проблем з зайвою вагою!

Будьте здорові!