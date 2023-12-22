Президент США Джо Байден помилував тисячі засуджених за вживання та зберігання марихуани на федеральних територіях та в окрузі Колумбія.
Про це повідомила пресслужба Білого дому.
"Судимість за вживання та зберігання марихуани створювала непотрібні перешкоди для працевлаштування, життя та здобуття освіти. Занадто багато життів було зіпсовано через наш невдалий підхід до марихуани. Настав час виправити ці помилки", - йдеться в заяві.
Помилування поширюється на тих, хто засуджений за вживання та просте зберігання марихуани на федеральних територіях США в столичному окрузі Колумбія, де ці дії підлягають під кримінальну відповідальність.
Байден також помилував 11 людей, які відбувають "непропорційно великі" терміни за ненасильницькі злочини, пов'язані з наркотиками.
Легалізація марихуани в США
- У листопаді 2020 року ще п'ять американських штатів штатів легалізували використання марихуани дорослими. А виборці в Орегоні зробили свій штат першим, який скасував кримінальну відповідальність за зберігання невеликих кількостей "вуличних наркотиків", таких як кокаїн, героїн і метамфетамін. Питання, що стосуються наркотиків, були включені в бюлетені в 32 штатах серед 120 запропонованих законів штатів і конституційних поправок.
- У грудні 2020-го Палата представників Конгресу США підтримала декриміналізацію марихуани.
- На початок листопада 2020 року повністю легалізували як медичне, так і рекреаційне використання конопель такі штати: Аляска, Арізона, Вашингтон, Каліфорнія, Колорадо, Массачусетс, Вермонт, Монтана, Мен, Невада, Нью-Джерсі, Мічиган, Орегон, округ Колумбія, Південна Дакота, Нью-Йорк. При цьому використання марихуани заборонено в тих штатах і територіях США, де поки що не ухвалено законів про легалізацію.
- За оцінками Arcview Market Research і BDS Analytics Nationally, - компаній, які здійснюють моніторинг ринку канабісу, - до 2024 року медичне використання буде легалізоване по всій країні, а рекреаційне - приблизно в половині штатів.
- Станом на травень 2023 року 38 штатів США дозволили використовувати марихуану з лікувальною метою.
- У Європейському Союзі Мальта першою легалізує вирощування та володіння канабісом для особистого використання.