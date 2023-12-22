"Занадто багато життів було зіпсовано через наш невдалий підхід до марихуани. Настав час виправити ці помилки".

Президент США Джо Байден помилував тисячі засуджених за вживання та зберігання марихуани на федеральних територіях та в окрузі Колумбія.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

"Судимість за вживання та зберігання марихуани створювала непотрібні перешкоди для працевлаштування, життя та здобуття освіти. Занадто багато життів було зіпсовано через наш невдалий підхід до марихуани. Настав час виправити ці помилки", - йдеться в заяві.

Помилування поширюється на тих, хто засуджений за вживання та просте зберігання марихуани на федеральних територіях США в столичному окрузі Колумбія, де ці дії підлягають під кримінальну відповідальність.

Байден також помилував 11 людей, які відбувають "непропорційно великі" терміни за ненасильницькі злочини, пов'язані з наркотиками.

Легалізація марихуани в США