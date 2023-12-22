Байден підписав указ про нові санкції проти Росії

Під обмежувальні заходи потраплять банки, які допомагають РФ, також ідеться про заборону імпорту діамантів і риби

Президент США Джо Байден підписав указ про посилення санкцій проти Росії.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Обмежувальні заходи стосуються іноземних фінансових установ, які проводили або сприяли будь-якій суттєвій транзакції чи угодам на користь військових структур, промисловості Російської Федерації.

Також заборонили імпорт до Сполучених Штатів додаткових продуктів, які має визначити міністр фінансів за погодженням із державним секретарем, міністром торгівлі та міністром внутрішньої безпеки США. У переліку - певні категорії риби, морепродуктів та продуктів із них; діаманти; інші продукти, які виготовлені повністю або частково в Росії чи їх видобули у її територіальних водах.

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