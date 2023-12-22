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Байден підписав указ про нові санкції проти Росії

Під обмежувальні заходи потраплять банки, які допомагають РФ, також ідеться про заборону імпорту діамантів і риби

Байден підписав указ про нові санкції проти Росії
Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден підписав указ про посилення санкцій проти Росії.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Обмежувальні заходи стосуються іноземних фінансових установ, які проводили або сприяли будь-якій суттєвій транзакції чи угодам на користь військових структур, промисловості Російської Федерації.

Також заборонили імпорт до Сполучених Штатів додаткових продуктів, які має визначити міністр фінансів за погодженням із державним секретарем, міністром торгівлі та міністром внутрішньої безпеки США. У переліку - певні категорії риби, морепродуктів та продуктів із них; діаманти; інші продукти, які виготовлені повністю або частково в Росії чи їх видобули у її територіальних водах.

Попередні санкції Заходу проти Росії

  • Цього місяця ЄС затвердив 12-ий пакет санкцій і, за словами заступника глави Офісу Президента України Ігоря Жовкви, почалася підготовка тринадцятого пакету.
  • У межах 12-ого пакету санкції ЄС обмежувальні заходи торкнулися російських пропагандистів, колаборантів, а також підприємства оборонно-промислового комплексу Росії,
  • США перейшли до наступного етапу контролю за цінами та їх обмеження на експорт російської нафти. Йдеться про санкції щодо компаній, які, ймовірно, порушили обмеження на експорт російської нафти, щл набули чинності наприкінці минулого року.
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